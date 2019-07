Comment gagner un abonnement à vie sur Marc Dorcel avec Lorenzo ?

Le rappeur breton Lorenzo, originaire de la ville de Brest dans le Finistère, s’associe au célèbre producteur de films érotiques franco-hongrois Marc Dorcel, dans une opération inédite de fidélisation, de séduction et d’élargissement de leurs publics respectifs.

Une opération promotionnelle sexy

Le nouvel album du rappeur Lorenzo sera dans les bacs le 23 août 2019 prochain. Mais il est déjà disponible en précommande sur le site. Les fans qui effectuent une précommande de ce nouvel opus, intitulé « Sex in the city », serons tous systématiquement inscrits à un tirage au sort dont le premier prix est un abonnement à vie au site web Marc Dorcel. Le portail web du producteur, qui détient la société éponyme « Marc Dorcel », diffuse les films érotiques du célèbre pornographe franco-hongrois. Ce partenariat original est né d’un concept simple : que peut-on faire de plus efficace pour fidéliser ses auditeurs et pour élargir son public que d’offrir un cadeau à ceux qui achètent son nouvel album. Le thème de ce dernier opus, très sexy , dans la continuité du clip plutôt chaud qui illustrait le titre « Damdamdéo », justifie l’association avec un producteur d’érotisme pour adultes. L’univers porno chic développé par le rappeur épouse parfaitement celui du renommé pornographe. Une double opération séduction, qui ne devrait pas manquer de booster les ventes du rappeur.

Un lot de consolation pour chaque précommande de l’album

Si le tirage au sort prévu dans le cadre de cette opération promotionnelle ne permettra de désigner qu’un seul grand gagnant, heureux abonné ad vitam æternam au site Internet Marc Dorcel, chaque personne qui précommande l’album de Lorenzo en ligne, avant sa sortie prochaine dans les bacs, recevra un lot de consolation. Le rappeur s’est en effet engagé sur les réseaux sociaux à adresser une lettre personnalisée et signée de sa main à chaque fan qui effectue une précommande sur le site.

Un concept peu usité dans l’univers du Hip-Hop

Si l’idée de remporter des objets promotionnels, des affiches de concerts et autres photos dédicacées d’un artiste en achetant son dernier album n’est pas nouvelle, l’association assumée avec un pornographe de renom est originale. Le premier prix proposé au gagnant du tirage au sort, un abonnement à vie à un site ouvertement pornographique, est également du jamais vu. Mais le plus surprenant, est que ces usages promotionnels ne sont habituellement pas en vigueur dans l’univers du Hip-Hop français. Les codes de la mouvance impliquent plutôt l’authentique, l’underground revendiqué, la vente dans le dur de mixtape faites maison, et l’absence de fioritures marketing. Lorenzo bouscule donc, avec cette opération promotionnelle originale, les dogmes commerciaux du rap game hexagonal. En revanche, en lançant une telle opération, l’artiste contribue à encrer le Hip-Hop français dans la pure tradition virile, sexy, certains dirons misogynes, aux origines de ce courant musical d’outre-atlantique.

