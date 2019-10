Facebook exempte les annonces politiques de l’interdiction de faire de fausses déclarations

Facebook a discrètement annulé une politique interdisant les fausses déclarations dans la publicité, créant une dérogation spécifique qui laisse les annonces politiques sans contrainte quant à la manière dont elles pourraient induire en erreur ou tromper, alors qu’une éventuelle élection générale se profile au Royaume-Uni.

Le réseau social avait précédemment interdit les publicités contenant «du contenu trompeur, faux ou trompeur», une restriction beaucoup plus sévère que ses règles générales relatives aux publications sur Facebook. Mais comme le rapporte le journaliste Judd Legum , les règles se sont considérablement rétrécies au cours de la semaine dernière , interdisant uniquement les publicités « qui incluent des réclamations démenties par des vérificateurs tiers ou, dans certaines circonstances, des réclamations réfutées par des organisations dotées d’une expertise particulière ».

Dans le cadre du programme tiers de vérification des faits de Facebook, Facebook invite des organisations indépendantes, telles que Full Fact au Royaume-Uni, à vérifier les déclarations postées sur le réseau social. Mais les groupes, composés principalement d’organismes de bienfaisance de petite taille et d’organismes sans but lucratif, sont extrêmement limités dans le nombre de demandes qu’ils peuvent vérifier, ce qui signifie qu’ils ne vérifient souvent que les cas les plus viraux.

Mais même cette limite a été levée pour les annonces politiques. Une politique distincte introduite par le réseau social a récemment déclaré des articles d’opinion et des satires inéligibles à la vérification, y compris tout site Web ou page « ayant pour objectif principal d’exprimer l’opinion ou le programme d’une personnalité politique ». Le résultat final est que toute déclaration directe d’un candidat ou d’une campagne ne peut pas être vérifiée, et est donc automatiquement exemptée des règles conçues pour éviter les informations erronées.

Les changements, a rapporté Legum, font suite à une série de publicités de Donald Trump contenant de fausses déclarations, mais n’ayant pas été supprimées en vertu des anciennes règles.

Les nouvelles règles pourraient provoquer un conflit entre les régulateurs de Facebook et britanniques. L’ASA (Advertising Standards Authority) ne couvre pas les publicités politiques en Grande-Bretagne, dont le contenu est en grande partie non réglementé, mais couvre toutes les autres publicités, y compris celles publiées sur Facebook. Le code de l’ASA interdit explicitement les publicités «induisant en erreur de manière importante ou susceptible de le faire», un langage proche de celui utilisé dans les politiques précédentes de Facebook.

Un porte-parole de Facebook a déclaré: «Nous ne pensons pas que ce soit un rôle approprié pour arbitrer des débats politiques. Nous ne pensons pas non plus qu’il serait approprié d’empêcher le discours d’un politicien de toucher son public et de faire l’objet d’un débat public et d’un examen minutieux. »

La décision de Facebook intervient alors que le service concurrent TikTok adopte la position opposée. Dans un article de blog, le réseau social, dont les 500 millions d’utilisateurs déclarés en feraient le plus grand au monde, n’appartenant pas à Facebook, a clairement indiqué qu’il n’organiserait aucune publicité politique.