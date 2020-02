L’ancien dictateur du Soudan pourrait enfin être jugé pour le génocide au Darfour

Le Soudan semble avoir accepté en principe qu’Omar el-Béchir soit poursuivi devant la Cour pénale internationale. Mais rien n’est encore garanti.

Omar al-Bashir, le dictateur déchu du Soudan , pourrait enfin faire face à la justice internationale.

C’est encore un très, très gros peut-être. Mais mardi, le nouveau conseil conjoint civilo-militaire du Soudan a donné les premiers vrais signaux que l’ancien dirigeant pourrait enfin comparaître devant la Cour pénale internationale (CPI) pour des accusations de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre pour son rôle dans le génocide de la région du Darfour qui a commencé en 2003.

Mohammed Hassan al-Taishi, un membre civil du conseil souverain au pouvoir au Soudan, a déclaré mardi que le conseil avait « convenu que tous ceux qui avaient émis des mandats d’arrêt à leur encontre se présenteraient devant la CPI. Je le dis très clairement. «

Cette annonce est intervenue lors des pourparlers de paix à Juba, au Soudan du Sud, entre le conseil et les groupes rebelles du Darfour.

« Nous ne pouvons obtenir justice que si nous guérissons les blessures avec la justice elle-même », a déclaré al-Taishi. «Nous ne pouvons pas échapper à cela.»

Al-Taishi n’a pas mentionné al-Bashir directement, mais c’est le nom que tout le monde avait en tête.

En avril 2019, al-Bashir a été évincé lors d’un coup d’État après des mois de manifestations intenses. L’armée a pris le relais, mais les manifestations se sont poursuivies jusqu’en juillet , lorsque les dirigeants civils et les militaires sont parvenus à un accord de partage du pouvoir qui a conféré le pouvoir à un conseil souverain de 11 personnes, qui serait d’abord dirigé par un responsable militaire, puis un chef civil , jusqu’à ce que des élections puissent avoir lieu en 2022.

Mais ce qui arriverait à al-Bashir alors que le Soudan essaie de se refaire après une dictature de 30 ans a toujours été une question centrale dans la transition du pays.

Le gouvernement soudanais a maintenant offert la possibilité qu’al-Bashir puisse enfin être tenu responsable de sa campagne de terreur au Darfour.

Mais bon, il y a beaucoup de mais.

Le plus important pourrait être que, jusqu’à présent, si cela a été accepté en principe dans le cadre des pourparlers de paix, ce n’est pas un accord final, m’a dit Rebecca Hamilton, professeur agrégé au Washington College of Law de l’Université américaine qui a étudié le Darfour. . Jusqu’à ce qu’un texte soit finalisé et que le chiffre d’affaires d’al-Bashir à la CPI soit explicite, il est trop tôt pour dire si cela se produira réellement.

Yousra Elbagir, journaliste aux informations de Channel 4 , a déclaré qu’un haut responsable soudanais lui avait dit qu’ils essayaient de trouver un moyen pour qu’Al-Bashir et d’autres puissent «comparaître» devant la CPI sans être extradés vers La Haye.

Fadi El Abdallah, le porte-parole de la CPI, a déclaré à Vox dans un e-mail que le tribunal suivait les informations concernant al-Bashir, mais que « nous n’avons aucune confirmation officielle de notre côté pour le moment ».

Le Conseil souverain du Soudan s’est efforcé de ramener la paix dans les régions agitées du Soudan, notamment le Nil Bleu et le Kordofan du Sud et le Darfour, où les conflits sporadiques se sont poursuivis, sinon à leur échelle au début des années 2000.

Les victimes du Darfour disent depuis longtemps qu’Al-Béchir devant la justice devant la CPI devrait être une condition de tout accord de paix légitime. « Bashir et ses collaborateurs qui ont commis les crimes au Darfour doivent être remis à la CPI si la paix doit être établie dans la région », a déclaré à l’AFP Jamal Ibrahim, déplacé par le conflit .

L’annonce offre un réel espoir que cela puisse se produire, mais il est beaucoup trop prématuré pour dire avec certitude que cela se produira.

« Un optimisme prudent est le nom du jeu », a déclaré Hamilton. « Ce n’est pas du tout un accord conclu, mais je pense que le fait que la conversation se déroule – c’est assez extraordinaire. »

Même parler d’envoyer al-Bashir à la CPI est vraiment un très gros problème

La perspective qu’al-Bashir pourrait potentiellement comparaître devant La Haye est extraordinaire car cela semblait autrefois impossible.

«Le situer dans le contexte du Soudan au cours des 30 dernières années, c’est un développement extraordinaire», a déclaré Hamilton. « Entendre même cette discussion se dérouler en public est quelque chose que je pense que beaucoup de gens n’auraient pas pu imaginer – littéralement ne pouvaient pas imaginer – même il y a quelques années. »

Le conflit au Darfour, dans la partie ouest du Soudan, a commencé vers 2003, lorsque al-Bashir est intervenu pour réprimer violemment une insurrection. Il s’est appuyé sur des milices progouvernementales, principalement des milices arabes – connues collectivement sous le nom de «janjaweed» – qui sont accusées d’avoir commis des atrocités odieuses, notamment des villages brûlants qui ont potentiellement laissé des millions de personnes déplacées et des viols et assassinats systématiques contre la plupart des non-Arabes de la région. L’ONU estime qu’environ 300 000 personnes ont été tuées.

La CPI a émis un mandat d’arrêt contre al-Bashir en 2009 (des accusations de génocide ont été ajoutées plus tard, en 2010 ). A travers tout cela, al-Bashir a défié la justice – bafouant parfois ouvertement la CPI en se rendant dans des pays qui auraient dû être obligés de le détenir . Il a révélé les limites de la CPI et la portée de la justice internationale.

Même après le renversement d’al-Bashir, de puissantes personnalités de l’armée ont gardé le contrôle, à la fois au sein du conseil militaire de transition qui a déposé al-Bashir pour la première fois et même maintenant au sein du conseil mixte militaro-civil, menant à un scepticisme quant à savoir si al-Bashir ferait face à la justice internationale .

Par exemple, un membre du conseil souverain, le général Mohamed Hamdan Dagalo , parfois appelé «Hemedti», est à la tête des puissantes Forces de sécurité rapide (RSF), qui ont brutalement réprimé et massacré des manifestants en juin . Hemedti a pris de l’importance en commandant une milice au Darfour qui a violemment tenté de réprimer les rebelles du Darfour .

La CPI a continué de faire pression pour l’extradition d’al-Bashir après que le nouveau gouvernement du Soudan a pris le contrôle , mais sans succès.

Au Soudan, al-Bashir a été condamné pour corruption et blanchiment d’argent au Soudan. Il a été condamné à deux ans dans un centre de réforme. Il fait également l’objet d’un examen juridique pour son rôle dans la répression des manifestations qui ont conduit à sa chute , et a été interrogé pour son rôle dans le coup d’État de 1989 qui l’a porté au pouvoir .

Mais certains défenseurs de la démocratie et victimes au Darfour ont considéré que le procès pour corruption offrait simplement l’illusion de la justice.

« Il n’y a pas de justice, il ne suffit pas de juger Bashir pour corruption », a déclaré Sadiq Abdalla Mokhtar, un responsable du Darfour, à l’Independent en décembre. «En tant que victimes, nous devrions avoir le droit de dire comment et où il est jugé, et pour nous, ce n’est que la CPI.»

Les experts à qui j’ai parlé ont déclaré qu’amener el-Béchir à la CPI – si cela se produisait – serait une affaire énorme, tant pour le Soudan que pour la Cour pénale internationale, qui fait souvent l’objet de critiques pour ne pas avoir été efficace.

Al-Bashir à bien des égards était l’exemple parfait de cet échec. Le Soudan n’est pas partie au Statut de Rome qui régit la compétence de la CPI, mais le cas d’al-Bashir a été initié par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2005 (les États-Unis se sont abstenus, donc il n’a pas bloqué le mouvement), et le Soudan est un partie à la Charte des Nations Unies. Mais al-Bashir a voyagé à l’étranger même après le mandat et, malgré les appels de la CPI , n’a jamais été détenu ni extradé.

Maintenant qu’il existe une possibilité qu’al-Bashir puisse comparaître devant la CPI, cela pourrait aider à racheter la cour, malgré le retard de la justice. «Ce sera un signal important que même si la CPI a du mal à mettre la main sur des gens au départ si, en fin de compte, les gens se retrouvent devant le tribunal, c’est un signal important», David Bosco, professeur à la Hamilton Lugar School of Global et des études internationales à l’Université de l’Indiana, m’a dit.

Ce serait également une affaire extrêmement médiatisée, l’une des plus importantes que la CPI ait prise et un véritable test pour la Cour. Le génocide, en particulier, est difficile à prouver – les procureurs devront montrer que al-Bashir lui-même, et pas seulement le gouvernement soudanais, a délibérément pris pour cible un certain groupe. Dix ans plus tard, il y a des questions sur les témoins et les documents et sur le déroulement de l’affaire.

Mais Michael Newton, professeur de pratique du droit à l’Université Vanderbilt, a déclaré que ce serait une honte si les poursuites ne sont pas préparées, car la CPI insiste auprès du monde pour remettre al-Bashir à La Haye depuis des années. Quoi qu’il en soit, a-t-il dit, cette affaire serait un tournant pour la CPI. «C’est un tournant – pour dire que nous pouvons vraiment fonctionner efficacement.»

Et, comme Hamilton l’a dit initialement, c’est vraiment extraordinaire, cette tournure potentielle des événements. En moins d’un an, des manifestations massives ont renversé un règne dictatorial de 30 ans et, peu après, ces manifestants civils sont parvenus à un accord avec l’armée pour établir un gouvernement de transition. Il s’agit d’un processus fragile et imparfait – mais jusqu’à présent, le Conseil souverain essaie d’entraîner le Soudan dans un tout nouveau chapitre.

Sous al-Bashir, le Soudan était en quelque sorte un paria international – pour le génocide au Darfour, mais aussi pour le soutien d’al-Bashir au terrorisme . Le Soudan, sous ce nouveau gouvernement, tente de rétablir ses relations avec la communauté internationale, en particulier au-delà de l’Afrique et des États du Golfe, où il a toujours eu une certaine influence ou des liens. Les États-Unis et le Soudan, par exemple, ont décidé en décembre d’échanger des ambassadeurs pour la première fois depuis plus de 20 ans , bien que les États-Unis n’aient pas encore retiré le Soudan de leur liste de parrainage par l’État de la liste des terroristes.

Si le Soudan coopère avec la CPI, ce serait un engagement important en faveur des droits de l’homme et du droit international sur la scène mondiale. Comme Newton l’a dit, cela marquerait une rupture avec le passé et montrerait que le Soudan est sérieux au sujet des questions de droits de l’homme et de démocratie.

Le Soudan a encore de très nombreux défis que l’extradition d’al-Bashir ne peut pas résoudre immédiatement. Mais une telle démarche serait plus que symbolique – en particulier pour les victimes du Darfour. « Il y a une réelle chance de mettre un point d’exclamation sur le passé », a déclaré Newton, « et de passer à un avenir qui soit conforme à l’intérêt des victimes. »