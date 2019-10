Le Liban s’apprête à réduire le salaire des ministres alors que des manifestations envahissent le pays

Le gouvernement libanais devrait approuver des réformes prévoyant de réduire de moitié les salaires des ministres afin d’atténuer la crise économique et de désamorcer la plus grande manifestation de dissidence contre l’élite dirigeante depuis des décennies. Les manifestants ont bloqué les routes pendant une cinquième journée de manifestations, alimentées par les conditions économiques décevantes et la colère suscitée par la corruption perçue par l’élite politique qui a conduit le Liban à la crise.

Dans le centre de Beyrouth, lieu de la plus grande manifestation, les gens se sont préparés à une autre journée de manifestations.

« Si nous obtenons des réformes, au début, c’est bien, pour calmer la tempête, les gens sont en colère … mais à long terme, je ne sais pas si cela changera les choses », a déclaré Rida Jammoul, entraîneur de football, qui aidait à nettoyer à Beyrouth.

Un autre manifestant, Ziad Abou Chakra, a déclaré qu’il continuerait à manifester jusqu’à ce que le gouvernement soit renversé. «Nous resterons ici et nous n’ouvrirons pas les routes quoi qu’il arrive», a-t-il déclaré, en tenant un barrage routier dans la région de Zouk Mikhael, au nord de Bériout.

Le plan de réforme comprend une réduction de 50% des salaires des présidents actuels et anciens, des ministres et des législateurs, ainsi que des réductions des avantages pour les institutions et les représentants de l’État.

Cela inclut également la banque centrale et les banques privées qui ont versé 3,3 milliards de dollars pour atteindre un «déficit quasi nul» pour le budget 2020.

Le gouvernement a également pour objectif de privatiser le secteur des télécommunications et de réorganiser le secteur de l’électricité, coûteux et en ruine, qui constitue l’une des plus grandes contraintes pour les finances épuisées du Liban.

Hariri, qui dirige un cabinet de coalition plongé dans des rivalités sectaires et politiques, a donné vendredi à son gouvernement opposé un délai de 72 heures pour convenir de réformes visant à parer la crise, laissant supposer qu’il pourrait sinon démissionner. La date limite expire le lundi.

Un groupe de voix, allant des dirigeants syndicaux aux hommes politiques, s’est joint aux appels à la démission du gouvernement Hariri.

Les manifestations se sont propagées à travers le pays depuis jeudi. Les banques ont été fermées lundi et le principal syndicat s’est mis en grève, menaçant de la paralysie.

«Le message adressé aux politiciens est qu’il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du peuple, car une fois qu’ils s’uniront, ils vont exploser pacifiquement», a déclaré Hiba Dandachli, 36 ans, entrepreneur social qui a aidé à organiser le nettoyage.