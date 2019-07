Le mercure s’affole dans toute la France !

La météo est un sujet important et surtout à l’approche des congés. Or la période s’annonce très chaude avec des pics de températures élevés. Il est important de surveiller la température et de prendre les mesures adéquates comme une hydratation constante, le port d’un chapeau ou de t-shirt anti-UV !

Affolement du baromètre dans de nombreuses villes !

Le mercure ne cesse de grimper avec près de 53 départements qui sont placés en « alerte canicule ». Toutefois dans les régions comme la Bretagne, le pays de la Loire et la Normandie quelques averses viendront rafraichir le paysage. L’orage pourra même gronder ! Sur les hauts de France, le ciel demeure nuageux et de gros nuages d’altitude seront présents toute la journée. Coté Sud-Ouest, un timide barrage de nuage tente de tempérer le soleil mais la chaleur sera présente. Enfin, en Nouvelle-Aquitaine comme en Ile de France et en passant par Grand-Est, le soleil demeure présent.

Si le vent souffle bien Tarn (près de 70 km/h), on atteint à peine les 23 degrés du côté de la Bretagne. Voici donc les deux pistes pour visiter de nouveaux coins tout en se rafraichissant. En revanche on notera de fortes températures avec 36 degrés à Strasbourg, 39 degrés à Grenoble, 41 degrés à Lyon et 38 degrés dans le Vaucluse…

N’oubliez pas votre gourde d’eau fraiche en cas de déplacement !