Le Royaume-Uni et l’UE se préparent à un problème de Brexit qu’ils ne prévoyaient pas

Le chef des négociations sur le Brexit de l’UE, Michel Barnier, a été testé positif pour le coronavirus aujourd’hui. La négociation d’un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’UE allait toujours être extrêmement difficile. Il y a maintenant une pandémie mondiale qui fait obstacle.

Les deux parties aux négociations avaient déjà conclu la première série de pourparlers, qui avait commencé plus tôt ce mois-ci. Ils devaient se réunir hier pour lancer le deuxième tour, mais ces plans ont été suspendus, les pays cherchant à lutter contre la propagation du coronavirus.

Le cycle précédent a impliqué plus de 200 fonctionnaires , dont Barnier lui-même, dans 11 groupes de travail différents. Au début, les négociateurs britanniques et européens envisageaient des moyens de maintenir cette configuration à l’aide de la vidéoconférence, mais ont abandonné l’idée après avoir réalisé qu’il ne serait pas possible de la mettre en œuvre à une telle échelle.

Les autorités britanniques soutiennent que la période de transition du Brexit qui court jusqu’au 31 décembre, pendant laquelle le Royaume-Uni reste dans le marché unique et l’union douanière, n’aura pas besoin d’être prolongée. L’UE avait précédemment déclaré que la chronologie était « impossible », et c’est avant l’émergence du coronavirus, dont l’épicentre est maintenant en Europe.

« Nous sommes convaincus que nous pourrons y parvenir, et je ne pense pas que retarder les négociations sur le Brexit donnerait à quiconque de part et d’autre du canal la certitude dont il a besoin », a déclaré le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Dominic Raab plus tôt cette semaine.

Le Royaume-Uni ou l’UE peuvent demander une prolongation pouvant aller jusqu’à deux ans pour la période de transition. Le Premier ministre Boris Johnson, qui a remporté une victoire décisive aux élections de décembre grâce au slogan de la campagne «Get Brexit Done», tient à éviter un tel résultat. Le Royaume-Uni avait précédemment prolongé à trois reprises la date du Brexit, initialement prévue pour le 29 mars 2019, avant de quitter définitivement le bloc le 31 janvier de cette année.

Johnson pourrait également vouloir éviter de prolonger la période de transition, car cela pourrait nécessiter davantage de contributions financières à l’UE. Mais compte tenu de l’ampleur des coûts associés au coronavirus, quelque chose que le chancelier Rishi Sunak cherche à contrer avec un plan de sauvetage de 350 milliards de livres sterling (402 milliards de dollars) , un nouveau coup économique du Brexit après le 1er janvier ne rendra pas service au gouvernement.