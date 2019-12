Les niveaux d’éducation stagnent malgré la hausse des dépenses: enquête de l’OCDE

Les performances de l’éducation ont largement stagné dans de nombreux pays de l’OCDE au cours des deux dernières décennies, malgré des dépenses plus élevées, a déclaré mardi l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans une enquête sur les normes internationales d’apprentissage.

L’enquête réalisée par le club de 36 pays, pour la plupart avancés, n’a pas expliqué les raisons de ce manque d’amélioration.

Toutefois, dans le passé, l’OCDE a suggéré que l’amélioration des performances des enseignants était plus importante pour la qualité de l’apprentissage que d’autres facteurs tels que les dépenses plus importantes pour réduire la taille des classes.

La performance moyenne des élèves en lecture, en mathématiques et en sciences était largement stable dans les pays de l’OCDE, selon les résultats du test mondial d’éducation, organisé tous les trois ans.

Le forum politique basé à Paris a déclaré qu’il était « décevant » que les performances des pays de l’OCDE n’avaient pratiquement pas progressé depuis le lancement du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) en 2000.

Cela était d’autant plus accablant que les dépenses par élève dans les pays membres de l’OCDE avaient augmenté de plus de 15% au cours de la dernière décennie, a déclaré l’organisation dans un rapport présentant l’étude.

L’année dernière, environ 600 000 jeunes de 15 ans de 79 pays et économies ont passé le test de deux heures à la dernière étude, qui est étroitement surveillée par les décideurs politiques comme la plus grande comparaison internationale des performances de l’éducation.

Alors que les pays de l’OCDE stagnaient, les étudiants des régions étudiées dans la Chine non membre de l’OCDE – Beijing, Shanghai, Jiangsu et Zhejiang – et à Singapour ont encore une fois surpassé leurs pairs en lecture, en mathématiques et en sciences.

Sur les 79 pays, seuls l’Albanie, la Colombie, Macao, la Moldavie, le Pérou, le Portugal et le Qatar ont vu leurs résultats s’améliorer depuis leur adhésion à PISA et seul le Portugal est membre de l’OCDE.

Bien qu’important, le financement n’était pas tout, comme l’a montré le cas de l’Estonie, l’un des pays de l’OCDE ayant obtenu les meilleurs scores malgré des dépenses d’éducation 30% inférieures à la moyenne de l’OCDE.

L’Australie, la Finlande, l’Islande, la Corée, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et la Slovaquie ont tous vu leurs performances moyennes en lecture, en mathématiques et en sciences diminuer depuis leur participation à PISA.

En se concentrant principalement sur le test, ce test a révélé qu’un étudiant sur quatre dans les pays de l’OCDE ne pouvait pas effectuer les tâches de base en lecture, ce qui le mettait dangereusement mal préparé pour une vie dans une économie de plus en plus numérisée.

Les antécédents sociaux et économiques des élèves sont restés un facteur déterminant de la réussite scolaire, les 10% d’étudiants les plus riches des pays de l’OCDE lisant trois années de plus que les 10% les plus pauvres.

Cependant, le lien entre les antécédents et la performance était le plus faible en Australie, au Canada, au Danemark, en Estonie, en Finlande, au Japon, en Corée, au Norvège et au Royaume-Uni, ce qui signifie que leurs systèmes d’éducation étaient plus équitables, a déclaré l’OCDE.

Il a été constaté que le temps passé devant l’écran grignotait de plus en plus d’élèves lisant en dehors de l’école dans les 79 pays étudiés. Le temps signalé en ligne était de près de trois heures par jour ouvrable, contre moins de deux heures en 2012.