Les prix du pétrole augmentent après qu’une frappe aérienne américaine tue un commandant iranien

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en plus de trois mois vendredi après que les États-Unis ont tué un haut commandant militaire iranien en Irak, suscitant des craintes qu’une escalade du conflit dans la région ne perturbe les approvisionnements mondiaux en pétrole.

Une frappe aérienne à l’aéroport de Bagdad a tué le major-général Qassem Soleimani, architecte de la propagation de l’influence militaire de l’Iran au Moyen-Orient, incitant le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, à se venger.

Le brut Brent a terminé la séance en hausse de 3,6% ou 2,35 $ à 68,60 $ le baril, au-dessus du sommet de la séance de 69,50 $, le plus haut niveau depuis l’attaque de la mi-septembre contre les installations pétrolières saoudiennes.

Le pétrole West Texas Intermediate (WTI) s’est établi à 1,87 $ ou 3,1% à 63,05 $ le baril. Le plus haut de la session était de 64,09 $ le baril, son plus haut niveau depuis avril 2019.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que Soleimani prévoyait de tuer des Américains.

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont explosé au cours de l’année écoulée alors que Washington a réimposé des sanctions contre Téhéran et à la suite d’une attaque de missiles et de drones contre les installations pétrolières de la société Saudi Aramco pour laquelle des responsables américains ont blâmé l’Iran.

Le meurtre de Soleimani a ramené ces tensions au premier plan, attisant les craintes d’une compression des approvisionnements en brut, bien que l’effet de l’augmentation du risque géopolitique reste incertain.

« Le marché essaie d’évaluer si nous verrons une rupture d’approvisionnement, le cas échéant », a déclaré Andy Lipow, président des consultants Lipow Oil Associates.

«L’Iran a déjà vu ses exportations réduites à des volumes minimes; ils ont peu à perdre en termes d’exportations de pétrole brut. »

Plus de 840 000 contrats WTI en début de mois ont changé de mains, tandis que les volumes d’échanges de Brent ont dépassé 464 000 lots, les deux les plus élevés depuis les attaques saoudiennes.

Les inquiétudes se sont tournées vers d’éventuelles représailles, les États-Unis envoyant près de 3 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient par mesure de précaution face aux menaces croissantes contre les forces américaines dans la région, ont déclaré des responsables américains.

«Les représailles iraniennes pourraient prendre la forme d’une réponse rapide des mandataires contre les alliés et les actifs américains. Des incidents ponctuels ciblant les flux pétroliers du Golfe sont possibles, de même que des attaques contre les infrastructures pétrolières du Golfe, après que l’incident d’Abqaiq n’a pas déclenché une réponse militaire américaine », a déclaré Paul Sheldon, analyste en chef des risques géopolitiques chez S&P Global Platts.

L’ambassade des États-Unis à Bagdad a exhorté vendredi tous les citoyens à quitter l’Irak immédiatement, et des dizaines de citoyens américains travaillant pour des sociétés pétrolières étrangères dans la ville pétrolière irakienne de Bassora se préparaient à partir.

Tous les champs de pétrole du pays fonctionnent normalement et la production et les exportations n’ont pas été affectées, a indiqué le ministère irakien du Pétrole dans un communiqué. Il a déclaré qu’aucune autre nationalité ne partait.

Le marché à terme du pétrole commence déjà à se targuer de la rareté de l’offre à court terme. L’écart entre les contrats à terme sur le brut américain de décembre 2020 et 2021 ainsi que l’écart correspondant pour le Brent, les transactions populaires sur les marchés pétroliers, ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2018.

« Si la situation empire et que les approvisionnements en pétrole sont perturbés, cela pourrait avoir des impacts économiques et financiers plus larges grâce à une forte hausse des prix du pétrole brut », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements d’UBS Global Wealth Management, dans une note.

«Cependant, les capacités inutilisées en pétrole restent adéquates (les capacités inutilisées de l’OPEP et de la Russie se situent autour de 3,3 mbj / j). Et, nous nous attendons toujours à un marché pétrolier excédentaire en 2020. »

Les prix du pétrole ont également trouvé un soutien après que les données aient montré que les stocks hebdomadaires de brut américain avaient le plus diminué depuis juin.