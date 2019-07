Trouvez enfin du travail grâce au mini bus de cette société d’intérim !

Actuellement trouver un travail demeure complexe pour de nombreuses personnes : trouver l’annonce adaptée, être certain d’avoir les bonnes capacités… C’est pourquoi une agence d’intérim Job & box a décidé de bouleverser les codes ! Elle vient à la rencontre des potentiels candidats.

Présentation du minibus spécial jobs dans le Grand Ouest

Job & Box est une entreprise créée en 2010 par la charismatique Floriane TEURTRIE ! Sportive accomplie, elle décide de quitter son poste de salariée pour fonder sa propre entreprise spécialisée dans les RH. Elle aime bousculer les codes de la profession et aller à la rencontre des candidats. C’est pourquoi ce mini bus qui sillonne Grand Ouest est une idée conforme à ses valeurs. Bonne nouvelle, la prochaine étape de ce mini bus est Lorient ! L’objectif de ce véhicule est de permettre aux personnes de se renseigner sur les missions en intérim (CDD et CDI) actuellement disponibles mais aussi de candidater immédiatement. Ainsi, des entretiens pourront être effectués sur place. N’oubliez pas de prévoir votre CV si vous souhaitez postuler ! Toutefois vous pouvez aussi vous rendre simplement sur place et prendre des renseignements. Le mini bus sera présent du 25 au 27 juin à l’Afpa de Lorient, 32, rue René-Lote-La Cardonnière et de Brech, route de l’Ecole-Kerval !

Ne subissez plus les aléas professionnels et boostez enfin votre carrière !