Trump envisage une visite en Inde le mois prochain

Le président américain Donald Trump envisage de se rendre en Inde le mois prochain, pour ce qui serait sa première visite dans la plus grande démocratie du monde depuis son arrivée au pouvoir il y a trois ans, ont annoncé mardi des sources au courant de l’affaire.

Le Premier ministre Narendra Modi, cherchant à nouer des liens étroits avec Washington, avait précédemment invité Trump à assister au défilé annuel de la République en Inde plus tard ce mois-ci, mais les responsables américains ont déclaré que cela entrerait en conflit avec le discours du président sur l’état de l’Union.

« Il y a eu une invitation ouverte à sa visite, les deux parties travaillent sur les dates », a déclaré l’une des sources.

Une autre source a déclaré que Trump pourrait venir dans la seconde moitié de février et qu’il pourrait visiter une deuxième ville en plus de la capitale nationale Delhi.

Le ministère indien des Affaires étrangères n’a pas eu de commentaire immédiat sur la visite proposée.

L’Inde et les États-Unis ont tissé des liens politiques et sécuritaires étroits, mais ces dernières années, les frictions commerciales se sont manifestées. Trump a fréquemment désigné l’Inde comme l’un des pays ayant les tarifs les plus élevés au monde et a retiré une concession commerciale clé pour cette raison.

Les deux parties ont essayé d’élaborer un nouveau pacte commercial limité sur la baisse des tarifs, mais ces négociations se sont heurtées à des problèmes sur des questions plus larges de confidentialité des données et de contrôle du commerce électronique.