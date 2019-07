Un séisme ressenti dans l’Ouest de la France

D’après Franceinfo, un second séisme moins puissant, d’une magnitude de 2.6 sur l’échelle de Richter, aurait été enregistré à peine quelques minutes après le premier tremblement de terre vers 9 h du matin.

Ces deux secousses n’auront fait aucun dégât. On notera uniquement que les enfants d’une école du Maine-et-Loire ont été évacués afin de prévenir tout risque potentiel. Les secours n’ont pas eu besoin d’intervenir. Moins d’une dizaine d’appels de personnes inquiètes ont été enregistrés par les services des secours, dont il n’a pas été nécessaire de donner suite.

On peut tout de même noter que trois séismes ont été répertoriés dans l’Ouest de la France métropolitaine depuis 3 mois. Effectivement, un premier séisme datant du 20 mars avait déjà été enregistré dans la région Nouvelle-Aquitaine ( 4.9 de magnitude). Son épicentre se situait alors un peu plus au sud entre la Charente et la Charente-Maritime. Enfin, le 6 avril dernier, un deuxième séisme (d’une magnitude de 3.6) avait aussi pu être enregistré dans la région.

Bien que peu fréquent en France, ce phénomène est jugé sans gravité par les experts maîtrisant ce sujet. Il est usuel, d’après un physicien dénommé Jérôme Vergne, d’observer de tels tremblements de terre tous les 4 ou 5 ans environ. Ces données sont bien entendu fournies à titre indicatif compte tenu du fait que les séismes dépendent de nombreuses variables. Ces derniers ne peuvent donc pas être prévus à l’avance.