Un tribunal français ordonne à Amazon de ne livrer que des produits essentiels en France

Un tribunal français a ordonné à Amazon de réduire ses opérations de livraison locale pour ne couvrir que les biens essentiels , avertissant mardi que si la décision du tribunal n’était pas respectée dans les 24 heures, l’entreprise pourrait encourir une amende de 1 million d’euros pour chaque jour de retard.

Dans son arrêt, la Cour de justice de Nanterre a ordonné à Amazon de réglementer davantage ses activités en France pour recevoir, préparer et livrer uniquement des produits essentiels, tels que des produits alimentaires, d’hygiène et médicaux.

Le tribunal a également exigé que l’entreprise procède à une évaluation des « risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 » dans l’ensemble de ses entrepôts.

« Nous ne sommes pas d’accord avec la décision rendue aujourd’hui par la Cour de justice de Nanterre et évaluons actuellement ses implications pour nos sites logistiques français », a déclaré mardi la porte-parole d’Amazon, Céline Mandouze, ajoutant que la société prévoyait de faire appel de la décision du tribunal.

Cette décision fait suite au dépôt d’une plainte par le Syndicat des travailleurs français – Syndicale Solidaires – qui a accusé le géant de la livraison en ligne de mettre en danger la vie des travailleurs au milieu de la pandémie de coronavirus. Dans une déclaration, le syndicat a déclaré qu’Amazon avait violé les droits de retrait des employés, alléguant que l’entreprise avait menacé de suspendre les salaires des employés.

Atteint pour commenter les accusations, un porte-parole d’Amazon a déclaré: « Rien n’est plus important que la sécurité de nos employés. Au cours des quatre dernières semaines en France, nous avons déployé 127 000 packs de lingettes supplémentaires, plus de 27 000 litres de gel désinfectant pour les mains. , ainsi que plus de 1,5 million de masques sur nos sites. Nous avons ajouté des contrôles de température, des mesures de distanciation sociale et triplé la taille de nos équipes de conciergerie avec plus de 200 zones supplémentaires pour un nettoyage amélioré sur chaque site. «

Le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé le 14 mars que toutes les entreprises non essentielles du pays fermeraient leurs portes, y compris les restaurants, cafés, cinémas et clubs. Les marchés, les magasins d’alimentation, les pharmacies, les stations-service, les banques, les journaux et les magasins de tabac devaient rester ouverts.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que les mesures d’urgence resteraient en place jusqu’au 11 mai.

Amazon emploie des travailleurs dans le monde entier. Dans un article, la société multinationale a déclaré qu’elle avait augmenté la rémunération des employés horaires de 2 euros supplémentaires par heure dans de nombreux pays de l’Union Européenne; avait doublé le salaire horaire de base pour chaque heure supplémentaire travaillée et offrait du temps supplémentaire avec plein salaire aux personnes diagnostiquées avec Covid-19.