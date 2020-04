Une pandémie ne provoquera pas de crise de la dette en euros, mais une fracture Nord-Sud

La dette publique de la zone euro augmentera cette année à cause de la pandémie de coronavirus, mais alors qu’une autre crise de la dette est peu probable, de grandes différences d’endettement à mesure que les pays sortent de la récession pourraient sérieusement mettre à l’épreuve leur unité.

Le Fonds monétaire international s’attend à ce que la dette des 19 pays partageant l’euro bondisse de plus de 13% du PIB à 97% cette année, les fermetures à l’échelle européenne provoquant une récession sans précédent de 7,5% dans la zone euro. Mais malgré les emprunts massifs attendus, l’effet sur les rendements a jusqu’à présent été faible.

Les intérêts sur les obligations d’Italie, d’Espagne, de Grèce ou du Portugal, déjà très endettés, n’ont augmenté que de 40 à 50 points de base – maîtrisés par les achats massifs d’obligations de la Banque centrale européenne.

« Alors que la BCE nettoie littéralement tout le marché secondaire … le risque d’une crise de la dette souveraine est proche de zéro », a déclaré l’économiste de Saxo Bank, Christopher Dembik, faisant écho à de nombreux économistes et officiels.

Cette fois c’est différent

La plus grande différence par rapport à la crise de la dette de la zone euro de 2010-2012 est la BCE. Ensuite, il n’y a eu aucun engagement inconditionnel de la BCE de faire «tout ce qu’il faut» pour soutenir l’euro. Dès son déclenchement, mi-2012, la crise a pris fin.

Il n’existait pas non plus de programme de transactions monétaires fermes de la BCE d’achat illimité d’obligations souveraines ni de fonds de sauvetage expérimenté d’une capacité de prêt inutilisée de 410 milliards d’euros, prêt à prêter à peu de frais et pratiquement sans conditions.

Mais plutôt que la panique du marché, c’est le fait que le Sud devra se remettre de la récession tout en portant une dette énorme, contrairement au Nord, qui inquiète les marchés et les responsables de la zone euro.

Le principal risque est politique: pour rester intacte, la zone euro ne doit pas permettre aux partis nationalistes et eurosceptiques du Sud de capitaliser sur les difficultés de la reprise avec des niveaux d’endettement énormes et de balancer l’opinion publique contre l’UE, selon les économistes.

« La BCE peut acheter beaucoup d’obligations italiennes mais elle ne peut pas convaincre les marchés que l’Italie veut rester pour toujours dans l’euro », a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef à la banque Berenberg.

«Le risque de queue qu’un futur gouvernement italien veuille quitter l’euro est celui que le marché surveille. Ce n’est pas une question de détails, c’est un risque de réaction politique », a-t-il déclaré.

Le contrecoup pourrait prendre la forme d’un ressentiment populaire en Italie à sa capacité relativement limitée de répondre à l’épidémie par rapport à l’Allemagne ou aux Pays-Bas.

Les différences de la dette à Sprike, une menace pour l’euro

La réponse budgétaire immédiate de l’Allemagne à la pandémie a été presque sept fois plus importante qu’en Italie, où la crise a été plus dure, a déclaré le président des ministres des finances de la zone euro, Mario Centeno, au Parlement européen, ajoutant qu’une telle « fragmentation » avait sapé le marché unique. et l’euro.

Pourtant, les futurs écarts de dette seront importants. Le FMI voit la dette grecque exploser de près de 22 points à 200% du PIB cette année, l’italienne de près de 21 points à 156% et l’espagnole de 18 points à plus de 113%. La France, le Portugal et la Belgique seront également durement touchés.

En revanche, l’Allemagne ne devrait augmenter sa dette que de 9 points à 69% et les Pays-Bas de 10 points à 58%. L’Autriche, la Finlande, la Slovaquie et les pays baltes connaîtront des augmentations similaires ou légèrement plus importantes, mais à des niveaux bien inférieurs à ceux des États du sud.

«Je parierais 100 euros qu’une crise de la dette ne reviendra pas dans un an ou deux», a déclaré l’économiste d’ING Carsten Brzeski, notant la très forte volonté politique de la zone euro d’éviter une telle crise alors que toutes ses économies souffrent de l’épidémie .

«Cependant, je parierais probablement aussi 100 euros de plus sur le retour d’une crise existentielle de la zone euro. Dans une certaine mesure, la crise corona est un accélérateur. Cela ramènera la question fondamentale de savoir quelle est la bonne politique et comment gérer une dette publique élevée », a-t-il déclaré.

«La crise actuelle entraînera de nouvelles divergences économiques entre le Nord et le Sud. Le Sud sera plus durement touché par la crise et le Nord sortira de la crise plus rapidement et plus fort », a déclaré Brzeski.

La question est au cœur des discussions que les dirigeants européens tiendront jeudi sur la manière d’assurer des chances égales aux économies de se remettre en raison de leurs points de départ très différents sur l’endettement public. L’enjeu est le plus grand atout de l’UE – le marché unique de 450 millions de consommateurs qui ne peut pas bien fonctionner si les différences entre les pays sont trop importantes.

«Il existe un risque que la crise actuelle entraîne de nouvelles divergences de fondamentaux entre les pays de la zone euro», a déclaré Reza Moghadam, conseiller économique en chef de Morgan Stanley.

Subventions ou prêts – Comment éviter l’accroissement de la dette

Les solutions adoptées à ce jour n’ont pas réussi à résoudre le problème de la soutenabilité de la dette dans des pays très endettés comme l’Italie et de la «fragmentation» de la zone euro: différents taux de croissance, de productivité, de chômage ou de crédit bancaire, a déclaré Moghadam.

Pour éviter de telles divergences, l’UE cherche des idées pour empêcher une accumulation massive de dettes dans le Sud tout en évitant la mutualisation de la dette ou des transferts inacceptables à Berlin, La Haye, Vienne ou Helsinki.

« Il existe certainement un risque très réel de graves tensions politiques entre le Nord et le Sud, à moyen et à court terme », a déclaré un haut responsable de la zone euro.

« Les niveaux d’endettement sont le principal problème ici, car ils augmenteront beaucoup partout, mais pour le Sud, l’augmentation sera plus critique et limitera donc beaucoup leur marge de manœuvre dans les années à venir », a déclaré le responsable.

Pour éviter l’accumulation de dettes dans le Sud, certains, comme l’Espagne, demandent des subventions – de l’argent qui serait emprunté par l’ensemble de l’UE, puis transféré aux plus démunis avec des intérêts sur les prêts servis par le biais, par exemple, d’une taxe de l’UE sur les pollueurs. .

« Si nous trouvons un accord pour accorder une partie de l’aide financière sous forme de subventions, cela rendrait le problème de la dette moins problématique », a déclaré un deuxième haut responsable de la zone euro.

Mais l’idée de subventions est tout aussi incendiaire pour certains que la mutualisation de la dette, ont déclaré des responsables.

« De telles propositions d’union de transfert ne vont pas voler, crise corona ou pas de crise corona », a déclaré le premier responsable de la zone euro.

« Et cela, bien sûr, rendra l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la France très malheureux, et vous l’avez alors – les tensions politiques augmentent à nouveau. »