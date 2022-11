Air Canada vient de commander 15 appareils, ce qui va faire 60 avions pour sa flotte A220

Dans son annonce, la flotte d’Air Canada (Canada Airlines International) vise à commander 15 appareils A220-300 d’Airbus. La commande d’Air Canada pour ces Airbus fait augmenter le nombre de leurs appareils, suite au contrat passé entre la compagnie aérienne du Canada et l’avionneur européen. Il faut savoir que le nombre d’avions de cette compagnie canadienne compte aujourd’hui 60 appareils. Cet investissement supplémentaire par Air Canada est une excellente nouvelle pour Airbus. La compagnie aérienne du Canada n’a pas déclaré le prix global de la commande, mais le coût catalogue d’un A220-300 d’Airbus est estimé de 62 à 71 millions de dollars.

Appareils d’Air Canada

Air Canada est une compagnie nationale du pays, et membre cofondateur du réseau Star Alliance. Les vols réguliers d’Air Canada relient 50 aéroports au Canada et sans escale, 45 aéroports aux États-Unis et 69 aéroports dans le reste du globe. Air Canada possède la cote 4 étoiles de Skytrax. La compagnie offre à ses passagers un moyen d’accumuler ou d’échanger des points chez le plus grand réseau mondial de transporteurs collaborateurs. Air Canada Cargo est la division fret d’Air Canada. Elle dessert des centaines de destinations sur 6 continents à l’aide des vols passagers d’Air Canada et des vols tout cargo de sa flotte d’avions-cargos de Boeing 767 – 300.

En 2016, l’Air Canada a fait sa première commande d’avions A220 d’Airbus connue sous le nom de CS300 de la gamme C Séries de Bombardier. Air Canada visait en cette année 2016, une commande de 45 avions et 30 appareils en plus. Au début de l’année 2020, le premier avion A220 d’Airbus a été mis en service pour la compagnie Air Canada. Actuellement, Air Canada dispose d’une flotte d’avions de 31 appareils A220 d’Airbus et 2 autres livraisons de leur commande sont attendues pour cette année 2022. Pour l’année 2024, Air Canada obtiendra 6 autres avions et pour l’année 2026, cette compagnie en obtiendra 15 autres.

Commandes supplémentaires de 15 avions d’Airbus

Le vice-président principal de la planification du réseau et de la gestion des revenus d’Air Canada annonce que grâce aux performances et au confort des passagers, l’Airbus A220 est un projet considérable pour la modernisation de la flotte d’Air Canada, et surtout un avion clé pour leur flotte monocouloir.

La compagnie aérienne Air Canada a déclaré qu’elle souhaite commander 15 avions A220-300 d’Airbus, ce qui fait un total de 60 appareils à Mirabel Canada pour son parc d’avions. Airbus, le fabricant européen d’avions, sort ravi de la décision d’Air Canada (Canada Airlines), car pour un projet de construction aéronautique, la compagnie a décidé d’accroître leur dernière commande. Leur nouvelle commande est allée de 45 à 60 appareils pour enrichir sa flotte.

Le président et chef de la direction d’Air Canada a annoncé que la construction des nouveaux appareils A220 d’Airbus se déroule à proximité du siège social de la société sise à Montréal (France).

C’est un excellent moyen pour moderniser leur parc d’avions d’Air Canada et un signe de la sortie de la crise sanitaire.



Les avions A220 d’Airbus sont devenus le support de la flotte d’avions monocouloirs d’Air Canada (Canada Airlines). Pour un vol en famille effectué dans une totale splendeur et un service compétitif, les avions d’Air Canada sont meilleurs par rapport aux avions placés sur le marché d’aviation nord-américain. Les appareils construits par Airbus offrent plus de performance à la compagnie et plus de confort aux passagers.

Grâce aux commandes d’appareils additionnelles de la compagnie Air Canada, les emplois au sein de la société d’Airbus à Mirabel (Canada) augmentent, et cela crée un impact économique positif pour la firme Air Canada à Montréal (France), au Québec et dans l’ensemble du Canada.

Dans son annonce, le président-directeur général d’Airbus Canada Benoît Schultz a mentionné qu’en cette année 2022, cette nouvelle commande d’Air Canada de l’Airbus A220 marque la confiance qu’offrent ces appareils au transporteur aérien du monde entier.

La compagnie aérienne du Canada dispose de 30 avions et Boeing en service dans le pays. Ce qui spécifie ce choix de fabrication d’avions au Canada, c’est le fait de permettre à la compagnie aérienne du Canada de proposer de nouveaux itinéraires de vol et d’avancer vers les objectifs environnementaux suite au bénéfice sans pareil de ces avions d’Airbus.

Dans son annonce, le ministre des Transports Omar Alghabra a déclaré que pour l’ensemble de firmes de l’aviation, les commandes d’avion faites par la compagnie aérienne du Canada sont importantes :

Activer le programme de modernisation d’Air Canada ;

Contribuer pour que ce secteur soit écoresponsable ;

Offrir du travail stable pour les Québécois et tous les Canadiens.

Cet investissement incite la firme aéronautique à s’accroître, à prospérer et à révolutionner. C’est une bonne nouvelle pour l’économie et également pour la firme aéronautique du Canada. Air Canada a fait le choix d’accroître la modernisation de leur programme pour qu’elle obtienne un parc d’avions plus écoénergétiques.

L’A220 d’Airbus est un avion révolutionnaire et écoénergétique ayant pour but de réduire le gaz à effet de serre lors de chaque vol d’ici l’année 2050. À titre de rappel, tous les avions Airbus A220 d’Air Canada sont fabriqués à Mirabel (Canada).