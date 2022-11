Avatar 2 : le ressenti des acteurs pour les tournages sous l’eau

Les fans s’impatientent de la sortie du film Avatar 2 qui s’intitulera « Avatar : La voie de l’eau ». Pour leur grand bonheur, celui-ci sortira enfin le 14 décembre prochain dans les salles de cinéma. Sachez que le réalisateur du film James Cameron a redoublé les moyens pour miser sur la réussite du film. De plus, l’Avatar sera en 3D et en 4 K HDR. Même si l’apparence des Na’vis dans Avatar 1 avait été créée numériquement, ce n’est pas pour autant que la suite sera réalisée sur ordinateur. Le saviez-vous ? Les acteurs dans Avatar 2 ont été obligés de maximiser leur apport personnel en affrontant leur propre peur pour la réalisation du film.

Tournage du film Avatar 2

James Cameron, le producteur du film Avatar, prévu pour sortir au cinéma en décembre, a récemment dévoilé quelques secrets et les dessous des coulisses de la réalisation de Avatar 2. Les vidéos ont été partagées par la suite par Entertainment Weekly. En effet, James Cameron s’est livré aux confidences et avait évoqué sa source de motivation à tourner la suite du film de l’année 2009.

Lors d’une interview accordée au média US, le réalisateur confie ses attentes. Sachez que pendant cette interview, ce producteur d’Avatar 2 a également partagé des photos et images montrant le tournage du film.

« Chers téléspectateurs, c’est confirmé. Le tournage de l’Avatar 2 s’est réellement passé sous l’eau », dixit James Cameron. Les acteurs ainsi que toute l’équipe de production ont tous dû passer à des cours de plongée. De plus, pour faire face, sinon se mettre dans les meilleures des conditions, l’équipe de production a dû prendre recours à une nouvelle technologie pour assurer la capture de chaque mouvement.

Comme le film promet un véritable succès à la production, James Cameron n’a pas caché que l’entreprise d’un tel investissement a été prise dans ce sens. Outre la réalisation de films, cet illustre réalisateur a une autre passion : l’océan. Pour Avatar 2, il s’est fixé le défi de combiner ses deux passions. Les spectateurs donneront leur appréciation par la suite.

Pour l’histoire, l’équipe de production a suggéré à Cameron de filmer Avatar 2 à sec où les acteurs seront suspendus à des fils. En même temps, ils ont tourné le film à sec pour voir le résultat. Au final, l’idée de Cameron a été adoptée puisque la réalisation sous l’eau avait donné un effet plus réaliste. Avatar 2 a été filmé par 15 caméras, dont 2 par acteur pour la capture de leurs visages.

À titre d’information, pour le film Titanic en date de 1997, le réalisateur avait utilisé un réservoir de 64 millions de litres. En revanche, pour Avatar, James Cameron a conçu un immense réservoir d’eau pouvant accueillir 3,4 millions de litres d’eau.

Avatar 2 va mettre en scène la nouvelle race Na’vi vivant dans le Nouveau Monde aquatique de Metkayina. De plus, il montrera également un long-métrage du personnage incarné par l’actrice Kate Winslet et Zoe Saldana.

Le ressenti des acteurs lors de la réalisation de Avatar 2

Dans Star Wars, Cameron ramène les téléspectateurs quelques années après la découverte de l’exolune. Dans Avatar 2, il invite les spectateurs à faire un retour dans l’univers de Pandora. Après un travail de longue haleine, Avatar 2 va enfin sortir au cinéma et dans les salles les plus obscures, en décembre prochain tout comme les diverses séries Netflix tel que The witcher, Troll, etc. Cette série de films est déjà vendue comme ultra spectaculaire et répondant aux attentes de divers spectateurs.

Lors d’une interview accordée à The New York Times, plusieurs acteurs, notamment l’actrice qui interprète Kiri dans la série de films, avaient annoncé qu’ils étaient terrifiés quant à l’idée de réaliser un film sous l’eau.

L’actrice Sigourney Weaver avait confié qu’elle a accepté le rôle en faisant semblant d’y arriver. Rien que de penser que le tournage se ferait sous l’eau, cette seule idée l’angoissait énormément. En effet, Sigourney reconnait être une fille des îles où la plupart des personnes ne savaient pas nager. Pour Avatar 2, et pour James Cameron, elle était prête à tout ;

L’acteur Sam Worthington, l’interprète du personnage protagoniste de la série de films Avatar, a également déclaré que le tournage du film était la chose la plus difficile qu’il ait jamais eue à faire dans la vie. Les acteurs étaient face aux restrictions de la plongée en apnée, d’une part, et devaient jouer pour assurer la capture d’images, d’autre part. Ils devaient prendre part à une aventure émotionnelle tout en surmontant leur peur de mourir.

Liam O’Donnell avait également annoncé sur Twitter que tous les interprètes sans exception avaient dû suivre des cours de plongée en apnée pour retenir leur respiration pendant 2 ou 3 minutes. Une condition sine qua non pour garantir une bonne prise de vue sous-marine. Avec les acteurs, les cadreurs ont également nagé en apnée dans le bassin de réalisation.

Les suites de la série de films sont prévues pour 2024 et 2026. En revanche, le film a été retiré de la plateforme Disney. Les fans attendent impatiemment la sortie de celui-ci tout comme ceux qui ont été produits par DC Comics comme Marvel dont Black Adam, Superman, Avengers, Avengers : secret Wars, etc.