Baby girl : Cette chienne qui a été abandonnée avec un sac à dos et une lettre triste et déchirante

Les photos de Baby Girl, une chienne de près de 6 ans qui a été abandonnée, attachée à une bouche d’incendie, ainsi qu’une note et une valise pleine de nourriture, de friandises et de jouets dans la ville de Green Bay, Wisconsin (États-Unis) sont devenues virales ces dernières semaines après que des habitants les aient partagées sur les réseaux sociaux, provoquant une réponse émotionnelle de la part de nombreux internautes.

Apparemment, les maîtres de la chienne, qui a été sauvée par la Wisconsin Humane Society (WHS), avaient des difficultés financières pour continuer à s’occuper d’elle en raison de problèmes médicaux.

Cette chienne a été abandonnée avec un sac à dos et une lettre triste et déchirante

Les professionnels de WHS ont vérifié l’état de santé de la chienne et ont découvert qu’elle souffrait de diabète, une maladie qui nécessite, entre autres soins, une surveillance quotidienne du taux de glucose, un régime alimentaire restreint et des injections d’insuline à domicile, ce qui en fait une affection dont la gestion peut s’avérer coûteuse en raison de l’achat mensuel d’insuline et autres fournitures médicales.

La chienne a été mise en sécurité par l’organisation. Cette dernière a également partagé un message émouvant sur ses réseaux sociaux dans lequel elle regrette que la propriétaire de Baby Girl ait dû être séparée d’elle, soulignant qu’elle a dû agir selon ce qu’elle pensait être le mieux pour son animal.

« Nous sommes vraiment désolés qu’elle ait dû être séparée de sa meilleure amie. Il est évident que vous l’aimiez beaucoup et nous pouvons voir que vous avez fait du mieux que vous pouviez alors qu’elle luttait contre ses propres complications médicales et les défis de la vie. Nous voyons votre amour dans le sac que vous avez soigneusement emballé avec toutes ses choses préférées…

…Nous voyons votre amour dans la façon dont vous avez attaché sa laisse pour qu’elle ne soit pas renversée par une voiture. Nous voyons votre amour dans la façon dont vous l’avez placée au milieu d’un quartier où elle serait trouvée rapidement. Nous voyons votre amour dans la façon dont Baby Girl semble heureuse et en bonne santé. Et nous voyons votre amour dans la note que vous avez laissée, implorant quelqu’un pour l’aider alors que vous ne pouviez pas le faire », peut-on lire dans le message de la WHS.

La chienne, Baby Girl a été officiellement proposée à l’adoption le 12 mai et, alors que plusieurs personnes attendaient impatiemment de la rencontrer, WHS a rapporté que le même jour, la chienne a heureusement trouvé son nouveau foyer.