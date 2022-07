Bitcoin : toujours en baisse, que disent les spécialistes ?

Méta-description: Vous voulez connaître le cours des bitcoins? Voici quelques informations concernant son cours.

De nos jours, de nombreuses personnes utilisent les cryptomonnaies comme argent virtuel. Le bitcoin (BTC) est la première plateforme d’échange de crypto monnaie en haut du classement dans le marché des monnaies virtuelles. Toutefois, en termes de cryptomonnaie (monnaie virtuelle), il y a les autres plateformes de monnaies comme l’Ethereum, Tether, Binance USD, Litecoin, Solana et autres… Ainsi, cette plateforme d’échange de monnaie virtuelle se démarque des autres et utilise un système numérique appelé blockchain consistant à effectuer des transactions des bitcoins (btc) en toute sécurité. Mais quel est le cours des bitcoins ? À travers ce guide, découvrez les points essentiels du bitcoin et l’évolution de son cours.

Investissement Bitcoin (BTC) : point essentiel

Bon nombre d’utilisateurs bitcoins poursuivent grâce à son indépendance et sa fiabilité. Voici les différents points essentiels de l’utilisation de la plateforme d’échange de monnaie bitcoin :

La plateforme d’échange des cryptomonnaies bitcoin est une sorte de banque en ligne qui permet de faire des échanges et des paiements partout ailleurs via le réseau ;

Cette plateforme d’échange de crypto monnaie possède un système numérique qui le différencie des banques puisqu’ils offrent à ses utilisateurs la possibilité de faire des transactions de bitcoin rapide et moins coûteux ;

Elle offre également une chaîne de bloc pour ses utilisateurs et ses investisseurs ;

En plus d’être gratuite et fiable, la blockchain du BTC est conçue pour tout le monde et l’investissement se fait par réseau ;

Cette plateforme d’échange de cryptomonnaie est bénéfique pour ceux qui veulent se faire du bénéfice rapidement;

Les bitcoins sont en fait de l’argent virtuel que vous puissiez les gérer via le réseau avec votre smartphone ou même avec votre ordinateur ;

Le bitcoin se démarque aux autres plateformes d’échanges de cryptomonnaies grâce à sa praticité ;

Ce type de crypto monnaie offre également des fonctionnalités comme effectuer des transactions intéressantes à diverses entreprises grâce à sa blockchain et ses contrats intelligents ;

Offre à ses utilisateurs la possibilité d’investir leurs monnaies en crypto monnaie ;

Il existe plusieurs applications qui permettent l’utilisation des transactions de bitcoins ;

Cette plateforme d’échange de crypto monnaie est bénéfique pour les personnes qui se méfient des banques.

Le cours des bitcoins

Depuis l’année 2017, le cours de la cryptomonnaie de bitcoin est passé de 1000 dollars à environ 19 000 dollars.De ce fait, le bitcoin a marqué l’histoire des cryptomonnaies en dépassant les 68 000 dollars. Mais après avoir passé ces chiffres, le prix du cours des bitcoins a commencé à descendre de 10% depuis plusieurs années. Son cours est passé en dessous de 34 000 dollars chaque année. Comme on le sait, ces bitcoins sont souvent exprimés en dollar, en euro, en yen et autres monnaies. Cependant, la dégradation de son cours a causé le retrait de nombreux investisseurs actifs. La baisse du cours des bitcoins a également causé des dégâts chez d’autres plateformes d’échanges de monnaie virtuelle. Il s’agit du cours qui est passé en dessous des 30 millions de dollars en 2021. Cependant, il n’ y a pas que le cours des bitcoins qui est malmené. En effet, les autres plateformes d’échanges de cryptomonnaie subissent également les mêmes revers du changement de taux. Parmi ces cryptomonnaies, vous pouvez trouver les Ethers, le Satoshi, Tether, Binance USD, Litecoin, Solana et autres…

En guise de conclusion, il n’y a pas que le bitcoin qui est malmené dans le marché du trading. Toutes les plateformes d’échanges de cryptomonnaies endurent les mêmes chocs de la fluctuation des cours.