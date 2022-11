Cameroun : toujours pas de maillot officiel à un mois de la coupe du monde

Qatar, 20 novembre au 18 décembre, la Coupe du Monde 2022, du football, ça vous dit quelque chose ? N’est-ce pas l’événement posé au centre de toutes les attentions en ce moment ? En effet, le Qatar aura l’immense plaisir d’accueillir les matchs du Mondial 2022 sur ses terres où les équipes nationales sont déjà sélectionnées. Outre les préparatifs qui ne concernent que chaque équipe : la formation des équipes, le nom des joueurs titulaires pour chaque match, le public est également un élément clé de chaque journée. Pour ce dernier, le choix de maillots de ses équipes préférées importe le plus. À un mois de la compétition, il est normal que chaque équipe annonce à ses fans le choix de maillot de leurs joueurs. Si pour certains, le choix est déjà communiqué, pour d’autres, rien n’a encore été dévoilé même si la première journée de la compétition est déjà proche.

Aux dernières nouvelles, l’Iran, le Danemark et le Cameroun figurent dans la liste des équipes qualifiées pour le Mondial 2022 n’ayant pas encore dévoilé officiellement leurs maillots. Enfin, le Cameroun, connu sous le pseudonyme sportif des « Lions Indomptables », est la seule équipe venant de l’Afrique qui n’a pas de maillot officiel pour la Coupe de Monde 2022. Ce n’est pas le cas, évidemment, du Ghana, du Sénégal, de la Tunisie et du Maroc qui ont déjà annoncé auprès du public leurs tenues sportives. Ce sera leur couleur qu’ils vont porter durant la compétition au Qatar.

Le Cameroun quitte Le Coq sportif

Selon les actualités, le contrat de partenariat entre la Fédération camerounaise de Football (FECAFOOT) et Le Coq Sportif, un équipementier célèbre en France, devait se terminer en 2023. Par ailleurs, en juillet 2022, la Fédération camerounaise de Football (FECAFOOT) a décidé de rompre le contrat en affirmant que le fournisseur d’équipements de sport français n’a pas respecté ses engagements prévus par les termes de leur collaboration. Par exemple, si l’on cite l’ouverture des boutiques spécialisées dans la vente de maillots et divers articles au Cameroun. Par conséquent, après la décision des Lions Indomptables, la marque Le Coq Sportif a porté plainte auprès de la justice en France en mentionnant que le Cameroun a fait une rupture abusive du contrat. Le 27 septembre, le fournisseur d’équipements de sport célèbre français a affirmé dans un communiqué qu’il était impatient de connaître la décision finale de la justice.

En août 2022, le Cameroun a décidé de collaborer avec un fournisseur d’équipements de sport américain : One All Sports (OAS). Prenant la place du fournisseur d’équipements de sport français, One All Sports est une marque très connue dans le secteur du sport automobile. Pour contester la décision prise par la FECAFOOT concernant son partenariat avec l’équipementier français, l’OAS a saisi les juridictions. On peut dire qu’en ce moment, le Cameroun continue de disputer des matchs avec ces précédents maillots, ceux fournis par Le Coq Sportif, en attendant la décision finale de la justice. Pour l’heure, le nouveau fournisseur d’équipements américain des Lions Indomptables n’a pas encore dévoilé les maillots que les footballeurs camerounais porteront pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Selon les dernières nouvelles, OAS a publié des extraits de joggings et de blousons camerounais sur les réseaux sociaux, mais le maillot de l’équipe pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar n’est toujours pas visible pour les fans.

Selon l’avis d’un commerçant qui travaille dans la vente de maillots camerounais et des tuniques des Lions Indomptables, elles n’ont plus vraiment la cote, depuis que l’équipe a changé de fournisseur d’équipement. Contrairement au Cameroun, les pays suivants figurant dans la qualification en Afrique ont déjà dévoilé leurs tuniques pour le Mondial 2022 et leurs fournisseurs d’équipements auprès du public :

Ghana (groupe H) : Puma ;

Sénégal (groupe A) : Puma ;

Tunisie (groupe D) : Kappa ;

Maroc (groupe F) : Puma.

Pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Cameroun figure dans le groupe G dont le premier matche l’opposera au Brésil..

Partenariat entre le Cameroun et One All Sports

Avec son choix de tuniques, le Cameroun prévoit de générer un meilleur trafic sur la vente de tuniques portées par les Lions Indomptables, ainsi qu’avec le changement de fournisseur d’équipement. En fait, Bouba Kaélé, un spécialiste en Marketing, l’entend bien.

En vérité, le Cameroun a lancé un appel d’offres auprès des entrepreneurs et des commerçants en début septembre. L’offre visait les entrepreneurs qui veulent commercialiser le maillot des Lions Indomptables dans le pays, après avoir annoncé officiellement son partenariat avec l’OAS. Selon l’AFP, un responsable dans la Fédération camerounaise de Football a annoncé qu’une telle collaboration a pour but de contourner la contrefaçon en adoptant une stratégie pratique pour distribuer les produits dérivés dans les boutiques spécialisées du pays. Ce qui n’a jamais été le cas par le passé, car l’ancien fournisseur d’équipement du Cameroun n’avait pas pris en compte cette alternative.

En ce moment, les fans de l’équipe camerounaise sont très impatients de découvrir enfin les tuniques que porteront leurs joueurs pour la Coupe du Monde 2022. Du côté des commerçants, ils ont hâte de savoir quand l’OAS sortira officiellement le maillot des Lions Indomptables pour le Mondial.