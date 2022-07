CBD : remède ou coup marketing ?

En Europe, la vente et la consommation des produits issus du cannabis sont de plus en plus courantes. Parmi les composants du cannabis appelés cannabinoïdes, le CBD (cannabidiol) et le THC (Tétrahydrocannabinol) sont les plus actifs. En effet, ce sont les cannabinoïdes les plus connus quand on parle d’une plante de chanvre. En termes de consommation, la molécule de CBD est plus bénéfique pour la santé vis-à-vis du THC.

L’usage du CBD (cannabidiol) peut parfaitement s’allier avec la prise des médicaments. Mais avant de consommer des produits à base de CBD, il est fortement recommandé de connaître ses effets secondaires sur la santé. En outre, la vente de CBD est de plus en plus courante dans d’innombrables pays, car des études scientifiques ont prouvé que cette molécule de cannabis peut effectuer le traitement de diverses maladies. Voici tout ce qu’il faut savoir dans la consommation et dans la vente du CBD (cannabidiol).

Quels sont les pays qui commercialisent le CBD (cannabidiol) ?

En effet, d’innombrables pays interdisent la vente de CBD (cannabidiol), voire du cannabis, en raison des effets secondaires engendrés par le THC. Cependant, en Europe, beaucoup de pays autorisent l’usage du CBD et tout autre produit issu du cannabis si la teneur en THC est inférieure à 0,2 %. En Europe, les pays qui ont autorisé la vente et la prise du CBD sont :

Luxembourg ;

Allemagne ;

Pays-Bas ;

Espagne.

Parmi les pays européens, le Luxembourg a autorisé la production de cannabis en 2021. Cependant, la prise du CBD est interdite aux mineurs et doit s’effectuer dans un lieu privé.

En Allemagne, ce pays a également autorisé l’usage du CBD (cannabidiol) et tous les autres produits de cannabis sont légalisés. La vente de ces produits à base de chanvre se fait dans des magasins spécialisés et agréés.

Aux Pays-Bas, depuis les années 76, la prise et la commercialisation du cannabis ont été légalisées, mais le produit ne doit pas peser plus de 5 g avec un taux de THC jusqu’à 0,2 %. En outre, les Pays-Bas interdisent la production et la vente en gros du CBD (cannabidiol).

Parmi ces pays, l’Espagne autorise également la prise du CBD à usage en lieu privé. Cependant, consommer des produits de cannabis en public est interdit dans ce pays.

Quels sont les différents produits de CBD (cannabidiol) sur le marché ?

Sur les points de vente de cannabis de France, on peut dénicher d’innombrables types de produits issus du CBD. Des études menées sur le cannabidiol ont permis de concevoir cette molécule de cannabis en plusieurs produits pour faciliter la consommation. En effet, en choisissant le bon produit, vous aurez la possibilité d’allier le CBD avec des médicaments. Parmi les extraits de plante de chanvre les plus populaires en France, vous pouvez choisir :

L’huile de CBD ;

Les fleurs de CBD.

Selon les consommateurs, l’huile de CBD est le produit le plus populaire dans le secteur du marché.

En effet, la conception de cette huile est identique à celles des huiles d’olive et huiles de chanvre, mais l’ingrédient de base est le CBD. Selon l’huile de cannabidiol, le niveau de concentration de CBD peut être différent d’un produit à un autre. Il existe, par exemple, une huile de cannabidiol qui contient un taux de CBD de 2 à 5 %, tandis que d’autres huiles de cannabidiol peuvent contenir un taux de CBD de 30 à 40 %.

Parmi les meilleurs produits issus du chanvre, les fleurs de CBD font partie des plus appréciées par les consommateurs. En raison de leur forte concentration en cannabidiol, les fleurs de CBD font partie des plus vendues en France. En effet, ce produit à base de chanvre est riche en CBD, mais pauvre en THC. Ainsi, les effets secondaires sur la santé du consommateur seront diminués.

Quels sont les bienfaits du CBD en termes de santé ?

Dans le secteur médical, des études ont prouvé que le CBD est l’un des cannabinoïdes qui peuvent être utilisés pour le traitement de diverses maladies et symptômes. Le CBD est une molécule qui peut remplacer ou s’allier avec divers médicaments pour engendrer des bienfaits pour la santé.

En premier lieu, pour le traitement des douleurs musculaires ou des troubles du système nerveux, le CBD est l’un des cannabinoïdes qui présentent des effets anti-inflammatoires. Ainsi, après le sport ou un exercice physique, la prise de CBD est une bonne alternative pour apaiser différentes douleurs articulaires. Ainsi, pour les personnes qui souffrent de douleurs inflammatoires et des troubles du système nerveux, elles ont la possibilité d’effectuer le traitement avec le CBD.

À part les effets anti-inflammatoires, le CBD possède également des effets anxiolytiques. L’anxiété est une maladie émotionnelle produite par le système nerveux. Selon une étude menée par des médecins en France, le CBD s’avère un traitement efficace pour lutter contre l’anxiété et le stress. Grâce à des effets relaxants, les personnes victimes d’anxiété pourront se détendre à long terme en consommant du CBD. Pour le traitement d’une dépression, la prise de CBD peut engendrer des bienfaits.

Pour conclure, à faible dose de THC, le CBD peut être considéré comme un médicament efficace pour traiter diverses maladies. Cependant, quel que soit le produit, il est impératif de consulter votre médecin avant de s’investir dans le CBD. Ainsi, vous obtiendrez un produit à base de chanvre efficace, qu’il soit de l’huile ou en fleurs et diminuer ainsi les risques d’effets secondaires.