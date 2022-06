Ce canard réconforte un chien déprimé qui a perdu son ami... c'est magnifique

Le canard réconforte un chien qui ne voulait rien de plus dans la vie après le décès de son meilleur ami, mais cela n'était plus possible.

C’est l’histoire de George et Donald, un chien et un canard du Tennessee (USA) qui était vraiment accablé après la mort de son meilleur ami Blackie, un labrador de 12 ans, jusqu’à ce qu’un ami inhabituel apparaisse dans sa vie. Celui-ci est maintenant son plus grand réconfort.

Jacquie Litton doutait que George puisse un jour sortir de la dépression causée par le départ de son ami. Mais tout a changé avec l’arrivée de son nouveau et inhabituel compagnon de vie.

Un canard réconforte un chien déprimé

Ce sympathique canard est apparu sans prévenir sur son porche deux ans après la perte de Blackie, et a depuis apporté à George la paix, l’espoir dans la vie et une nouvelle raison d’être heureux, en plus de devenir un membre de la famille.

Jacquie a écrit sur Facebook :

« Nous n’avons aucune idée d’où vient ce canard, mais il aime sûrement George et depuis que le canard est arrivé, George n’a pas pleuré une seule fois. C’est étrange qu’un canard débarque chez nous et s’attache à un chien, et encore plus étrange la semaine de l’anniversaire de la mort de Blackie. »

Avant l’apparition de ce canard, Jacquie déclare que George :

« À deux reprises, il a frôlé la mort. Il ne voulait pas manger. Il était affamé, il souffrait d’anxiété et d’une multitude de maladies dues au fait qu’il se mâchait lui-même ».

Maintenant, George et Donald, comme ils ont appelé le canard, sont devenus inséparables, partageant même le même lit. Il est curieux de voir comment deux espèces totalement différentes parviennent à s’entendre de manière aussi naturelle. Sans aucun doute, ces deux amis étaient destinés à se rencontrer.