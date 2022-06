Ce chat à 4 oreilles est passé du statut de animal errant à celui de célébrité

Midas serait un chat presque normal, s’il n’y avait pas une deuxième paire d’oreilles. Lisez ici comment le chat est devenu célèbre et ce que ses oreilles supplémentaires peuvent faire. Midas attire l’attention : le félin est né avec quatre oreilles au lieu de deux.

Et c’est ce qui a fait du jeune Bleu russe une célébrité. Il a presque un an et compte déjà plus de 308 000 followers sur le réseau social Instagram. Les internautes sont impressionnés. Pas étonnant : le chat à quatre oreilles a l’air vraiment spécial !

PUBLICITÉ

Ce chat à 4 oreilles est passé du statut d’animal errant à celui de célébrité

Midas n’est pas affecté par ses oreilles supplémentaires. C’est en tout cas ce qu’affirme son propriétaire sur son compte Instagram. Le chat n’a en fait que deux oreilles, mais ses oreillettes sont dédoublées. Il s’agirait d’un défaut génétique rare que Midas aurait hérité de ses parents.

Comme seul le pavillon est dupliqué et non l’oreille interne, Midas n’entend pas mieux ou différemment que les autres chats. Le fait qu’il aille bien et qu’il ne soit pas affecté peut être vu dans les nombreuses photos Instagram que son maître partage avec le monde.

Personne ne voulait du chat à quatre oreilles. Lorsqu’il était un chaton, Canis Dosemeci l’a découvert à Ankara, en Turquie. Le portail d’information DASDING rapporte. Dans une arrière-cour, Canis Dosemeci a remarqué le petit félin errant et l’a recueilli sans hésitation.

PUBLICITÉ

Le contrôle chez le vétérinaire l’a confirmé : Midas n’est pas handicapé par ses oreilles supplémentaires. Le chat à quatre oreilles peut ainsi mener une vie aussi pleine et heureuse que n’importe quel autre chat domestique.