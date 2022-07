Distinguer l’huile de CBD de l’huile de chanvre

L’huile de CBD et l’huile de chanvre sont de plus en plus commercialisées en France. Bien que tous deux soient des produits issus de la même plante (le plant de chanvre ou le Cannabis Sativa L en latin), ils sont différents. La différence entre ces produits réside surtout sur leur processus de fabrication et leurs effets sur la santé. Comment obtient-on les huiles de CBD et les huiles de chanvre ? Quels sont les effets de leur utilisation sur la santé ? Voici un guide complet sur la divergence entre l’huile de CBD et l’huile de chanvre.

Huiles de CBD : des produits issus des fleurs et des feuilles de la plante du cannabis

Le CBD ou Cannabidiol est un des 100 cannabinoïdes présents dans les fleurs et les feuilles de la plante de chanvre.

Comment avoir une huile de CBD ?

Pour obtenir l’huile de CBD, il faut d’abord extraire la molécule de la plante de chanvre. On distingue 3 types d’extraction d’huile de CBD :

Extraction par huile végétale : idéale pour la santé. L’extraction peut être faite avec une huile de sésame ou une huile d’olive ;

Extraction par solvant chimique liquide : on se sert d’un solvant pour séparer les cannabinoïdes de la plante de chanvre ;

Extraction par CO2 : la méthode la plus utilisée. En effet, elle permet l’obtention d’une huile pure et de bonne qualité.

La molécule de cannabidiol extraite de la plante de cannabis sera ensuite mélangée avec de l’huile végétale pour obtenir le produit fini d’huile de CBD. Ainsi, l’utilisation de l’huile de chanvre est très plébiscitée. Pourtant, l’utilisation d’autres huiles végétales à l’instar d’huile de noix de coco ou d’huile d’olive est également possible. Ces huiles végétales contiennent en général quelques gouttes de terpènes.

Quels sont les bienfaits du CBD ?

Le produit fini est contenu dans un flacon avec un dosage différent de CBD. Les produits CBD offrent plusieurs bienfaits sur l’organisme. Et contrairement à l’autre molécule présente dans le cannabis, c’est-à-dire le THC, le cannabidiol ne présente pas d’effet secondaire. À titre d’exemple, les produits CBD permettent de :

Soulager les vomissements et les nausées ;

Améliorer la qualité de sommeil ;

Atténuer les douleurs ;

Relaxer le muscle après un exercice physique intense ;

Limiter la multiplication des cellules cancéreuses ;

Etc.

Hormis ses bienfaits sur la santé de l’organisme, le CBD offre également des propriétés en cosmétiques très intéressantes. L’huile de CBD peut alors être utilisée pour la peau et les cheveux.

Huiles de chanvre : des produits issus des graines de la plante de cannabis

L’huile de chanvre provient des graines de chanvre. Contrairement à ses fleurs et ses feuilles, les graines de chanvre ne contiennent ni CBD, ni THC ou d’autres cannabinoïdes. Son gout est plus ou moins identique à celui d’une herbe et d’une noisette.

Pour obtenir l’huile de chanvre, il faut :

Décortiquer les graines de chanvre de leur enveloppe ; Extraire l’huile de chanvre par l’intermédiaire d’une pression mécanique à froid. Raffiner l’huile selon la conservation recherchée.

Une huile de chanvre : composition

L’huile de chanvre est un produit riche en bienfaits nutritionnels. Elle comprend 90 % d’acides gras, soit :

60 % d’omégas 6 ;

20 % d’omégas 3 ;

12 % d’omégas 9.

Aussi, l’huile de chanvre est riche en vitamine A, B1, B2, B6 et E, du bêta-sitostérol, bêta-caryophyllène et gamma-tocophérols ainsi que des acides aminés essentiels.

Vertus thérapeutiques de l’huile de chanvre

Grâce à ses qualités nutritives, l’huile de chanvre possède plusieurs bienfaits sur la santé. Parmi ses effets, on peut mentionner qu’elle peut :

Réguler le cholestérol ;

Renforcer le système immunitaire ;

Soulager les inflammations ;

Prévenir les troubles liés au déclin cognitif ;

Retarder l’apparition des maladies cardio-vasculaires ;

Etc.

Tout comme l’huile de CBD, l’huile de chanvre possède aussi des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ainsi, elle est efficace pour lutter contre l’acné, l’eczéma et le psoriasis. L’huile de chanvre est aussi efficace pour hydrater la peau et les cheveux.

Si l’on obtient l’huile de CBD par l’extraction des fleurs ou des feuilles de la plante de chanvre, l’huile de chanvre provient de la pression à froid des graines de chanvre. Ces deux produits possèdent chacun des bienfaits sur la santé, le corps, la peau et les cheveux.