En Chine : un gratte-ciel de 26 étages destiné à accueillir plus de 600 000 animaux

La Chine ne cesse d’étonner grâce à ses constructions innovantes et surprenantes. Aux dernières nouvelles, la plus grande ferme du monde dédiée à l’élevage de porcs a ouvert ses portes dans ce pays, en octobre. Récemment, une entreprise chinoise connue sous le nom de « Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming Co. Ltd. » a démarré un projet grandiose à la fin du mois d’août, qui consistait à construire un énorme lieu de production porcine.

En effet, cette entreprise a construit un immeuble de 26 étages (avec ascenseur) qui s’étale sur une superficie de 400 000 mètres carrés près de la ville d’Ezhou dans la banlieue de Wuhan. Ce site d’élevage de porcs dispose de machines, de systèmes d’alimentation automatiques, d’un système intelligent de filtration et de désinfection de l’air. La construction de ce grand site d’élevage de porcs a deux objectifs : contrôler les aspects d’hygiène de la production porcine et en faire un bon rendement.

Cette entreprise « Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming Co. Ltd. », initiateur du projet, a été présentée comme étant un fer de lance de l’industrie porcine chinoise. Le groupe a également annoncé dans un communiqué que la demande en matière de viande de porc et le risque accrus occasionnés par les maladies animales en Chine l’ont poussé à réévaluer l’ancien système de production porcine. Grâce à l’analogie avec l’élevage industriel, les producteurs de viande de porc pourront travailler en toute sécurité dans le respect de l’hygiène alimentaire. Ce grand site d’élevage de porcs, également appelé « hôtel de cochons » en Chine, a pour but d’augmenter la production de porcelets dans le pays.

La consommation de porc en Chine

En guise de rappel, une épidémie s’est produite en Chine, dans le secteur de l’élevage de porcs en 2021. Cette maladie attaquait directement les bronches respiratoires des animaux pour les tuer en quelques minutes. À l’époque, pour éviter le risque de contagion, les régulateurs agricoles ont divisé le pays en cinq zones géographiques. De ce fait, les animaux ne devaient plus être déplacés d’une zone à une autre pour lutter contre la maladie.

Si l’on compare la Chine aux États-Unis et à la France en termes de consommation de porc, les chiffres montrent que les Chinois ont une grande préférence pour cette espèce animale, plus que les autres populations du monde. En effet, ce pays en consomme plus de 51,77 millions de tonnes chaque année. Selon les estimations officielles, ce nombre atteindra 60,77 millions de tonnes au cours de l’an prochain.

Avec la construction de ce site d’élevage qui peut accueillir plus de 600 000 porcs, l’objectif de l’industrie agroalimentaire chinoise est de dépasser les rendements, de réduire les exportations et de limiter les infections animales telles que la peste porcine qui fait grimper le prix de la viande. De plus, certaines fermes traditionnelles ont dû fermer leurs exploitations, voire interrompre la production de la viande, suite à la contamination des animaux.

De manière générale, la raison principale qui a motivé la construction de ce grand site d’élevage est de restaurer le cheptel porcin chinois. Cela a été considérablement réduit par la récente épidémie porcine. Également, la Chine, étant le plus grand consommateur de porc au monde, par rapport à la France et aux États-Unis, souhaite honorer le taux de la demande locale en matière de viande de porc.

Les buts de ce grand site d’élevage de porc chinois

La Chine a décidé de construire ce grand site d’élevage de porcs pour protéger les animaux contre les pandémies et surtout pour satisfaire les demandes des consommateurs chinois. Construit en pleine ville, sur un grand bâtiment de 26 étages, le site peut accueillir plus 600 000 porcs, contrairement aux fermes traditionnelles.

Au pays, les gens de la région de Wuhan, qui se trouve à proximité d’Ezhou, appellent cette infrastructure l’« hôtel de cochons ». Enfin, cette construction a pour but de :

Répondre les besoins des consommateurs ;

Protéger les animaux contre les maladies spécifiques ;

Produire à peu près 54 000 tonnes de viande de porc chaque année ;

Accueillir plus de 600 000 animaux à la fois.

Pour rappel, la société chinoise « Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming Co. Ltd. » est celle qui a eu l’idée de ce projet. Les travaux de construction ont débuté à la fin du mois d’août 2022. Le site comprend deux bâtiments couvrant 400 000 mètres carrés équipés d’une alimentation automatique, d’une filtration intelligente et de désinfection d’air.

Aux dernières nouvelles, signé France Info, ce grand site d’élevage de porc en Chine a ouvert ses portes depuis le mois d’octobre 2022.

Un projet de 580 millions d’euros environ, ce bâtiment d’élevage de porcs de 26 étages peut désormais accueillir 650 000 animaux à la fois, voire 25 000 porcs sur chaque niveau. Cet immense site d’élevage, made in China, a pour principal but de satisfaire les besoins de consommation de la population locale, de protéger la race porcine contre les maladies graves comme celle survenue en 2021. Bienvenue en Chine, le pays réputé comme étant le plus grand consommateur de viande de porc.