Entreprises : Pourquoi opter pour une planche apéro personnalisée ?

Lors d’un apéro entre amis ou dans une entreprise, un plateau de charcuterie accompagnée d’une bonne bouteille de vin et de fromage est toujours au rendez-vous. Rien de mieux qu’une planche apéro personnalisée pour exposer ces amuse-gueules, et surprendre les invités. Si vous êtes un chef d’entreprise, une planche qui arbore les valeurs de la société est également une idée qui peut charmer vos clients. Cet accessoire peut aussi servir d’élément de décoration. Est-ce vraiment important de personnaliser une planche à apéro ? Pourquoi ?

Pourquoi présenter votre apéro sur une planche apéro personnalisée lors d’une fête dans une entreprise ?

Présenter des pièces de fromage ou de charcuterie sur une planche est toujours apprécié surtout pour impressionner vos clients ou collaborateurs. Une présentation sur une planche apéro personnalisée en bois est encore mieux. Outre l’accessoire, vous pouvez en même temps impressionner vos invités sur la manière dont les charcuteries sont découpées. Il existe un grand nombre de planches de présentation, certes, mais une planche apéro personnalisée apporte une touche d’originalité à votre présentation.

Avec une planche apéro personnalisée, vous allez pouvoir mettre en valeur vos produits, votre logo et la devise de l’entreprise. Pour les professionnels, utilisez un mot, une image, ou une phrase qui vous identifie.

Mettez en valeur vos produits en restant original, avec une planche à apéro personnalisée.



Comment décorer une planche apéro personnalisée et quelles garnitures placer dessus ?

Lors d’un événement important pour votre entreprise, la planche apéro personnalisée est un accessoire idéal. Ce sera votre nouvel outil d’approche pour impressionner vos clients et pourquoi pas, surprendre vos partenaires. Votre planche apéro, une fois personnalisée, parlera en votre nom. Une touche d’originalité qui vous fait démarquer. Présenter les plats, les fromages et les charcuteries, et bien d’autres produits sur un support qui sort de l’ordinaire démontre largement votre créativité et votre personnalité.

Pour commencer, regroupez les produits et ingrédients de base que vous comptez exposer sur la planche apéro personnalisée. En accompagnement avec les charcuteries, choisissez le fromage et les tomates (séchées de préférence), le pain, et les olives, etc. Pour finir votre présentation (et prestation), n’hésitez pas à ajouter des fruits secs ou des légumes frais sur la planche, un accompagnement parfait pour la charcuterie. Disposez ensuite les produits, en fonction de vos préférences, de façon à les rendre présentables.

Pour la décoration de votre planche apéro personnalisée, vous pouvez rajouter des feuilles de vigne et des fleurs. Selon la nature de la fête ainsi que l’ambiance que vous recherchez avec vos clients ou employés, usez de votre créativité en utilisant des petites lanternes ou des bougies pour embellir votre planche apéro. Notez que ces décorations de base doivent être effectuées avant le placement des produits (fromage, charcuterie, olive, tomate séchée, etc.) sur la planche apéro personnalisée.

Une astuce pour mettre en valeur votre planche, découpez les charcuteries et le fromage en forme de dé pour les embrocher ensemble, puis ajoutez une olive si vous en avez.

Comment faire pour impressionner vos clients et vos invités avec une planche apéro personnalisée lors d’une fête ?

Vous organisez une fête dans votre entreprise, n’oubliez surtout pas de sortir votre planche apéro personnalisée pour surprendre vos invités. En plus de la charcuterie ou du fromage sur la planche, rajoutez d’autres produits (salés ou sucrés, petits accessoires de déco, pain, etc.) pour épater vos convives. Pour personnaliser la planche apéro, il est possible de :

Graver le logo de votre entreprise ou encore placer des photos de votre équipe sur le cadeau personnalisé. Cela va dépendre uniquement de vos besoins ;

En tant que chef d’entreprise, vous avez pour mission d’établir une excellente relation avec les clients. Idem avec vos collaborateurs. Un petit geste, un joli cadeau en guise de remerciement et de reconnaissance envers vos partenaires et/ou clients est essentiel. Aussi, une planche apéro personnalisée peut être une idée innovante comme cadeau d’entreprise, à offrir à vos collègues, à vos collaborateurs, et pourquoi pas à vos clients et partenaires.

En vous inspirant d’un modèle de planche apéro personnalisée, vous pouvez réaliser plusieurs cadeaux d’entreprise originaux pour chacun de vos clients ou de vos employés en procédant comme suit :

La première chose que vous devez faire est de vous assurer que les cadeaux personnalisés que vous allez offrir seront un modèle unique. Pour ce faire, vous pouvez graver le nom du destinataire sur la planche apéro personnalisée ;

Prenez en compte le goût du destinataire du cadeau personnalisé. Il est également possible de garnir le plateau.

Comment surprendre vos clients ? Une nouvelle gamme de produits ? Et pourquoi pas leur offrir une planche apéro personnalisée ? En tant que chef d’entreprise, vous aurez la possibilité d’y inscrire votre devise, d’y imprimer votre slogan ou tout simplement y apposer la signature de votre entreprise.