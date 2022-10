Everywhere : Qu’en est il vraiment du jeu vidéo de Leslie Benzies ?

Le jeu vidéo Everywhere est à la fois considéré comme une chimère et un jeu très ambitieux vu l’engouement des gamers qui attendent sa sortie, même si le développement de ce dernier reste un mystère. L’ancien chef de production de chez Rockstar North, Leslie Benzies, le papa de la série de jeux Grand Theft Auto, du Gta 3 jusqu’à Gta 5 est celui qui est à la tête du projet. La seule information que l’on a actuellement est la reveal du jeu pendant la Gamescom de 2017. Alors, qu’en est-il vraiment d’Everywhere, le jeu de Build a Rocket Boy ?

Everywhere: qu’en est-il vraiment de ce jeu vidéo ?

Pour connaître l’histoire concernant le jeu vidéo Everywhere, il faut revenir en 2017, l’année où il a été révélé officiellement pendant l’événement consacré aux jeux vidéo Gamescom. Everywhere a été annoncé comme étant le concurrent redouté des séries Grand Theft Auto. Le développement du jeu est entrepris par le studio de l’ex- président de Rockstar Nord (Leslie Benzies), build a rocket boy depuis plus de quatre ans déjà. Cela a engendré des spéculations sur le gameplay du jeu vidéo, ce qui amène les gamers et les fans des séries GTA à se demander si Everywhere sera un RPG comme Grand Theft Auto ou un Battle royale en ligne comme Fortnite. Toutefois, avec les informations que l’on a récoltées sur le site officiel de build a rocket boy, on peut dire que la façon de jouer et l’univers du jeu Everywhere peuvent être comme suit :

Un monde où les gamers auront la possibilité de vivre une expérience interactive basée sur mode de jeu métavers ;

Everywhere ne peut être considéré comme un jeu lambda, mais plutôt une plateforme de jeu interactif à part entière ;

Everywhere est considéré comme étant un GTA like dans un multimonde dont l’histoire est évolutive et va dépendre des gamers ;

Il fait partie des jeux vidéo qui auront un early access, cela veut dire que les développeurs de build a rocket boy prendront en compte les avis du gamer ;

L’œuvre de Leslie Benzies sera considérée comme un univers qui va servir de plateforme sociale où tout le monde peut effectuer des activités similaires à ceux du monde réel ;

Everywhere utilisera la technologie Blockchain pour parfaire la transmission de données dans le jeu ;

Ce jeu combinera un récit bien élaboré combiné à un mode de jeu multijoueur massif en ligne, ce qui est un mariage parfait entre Fornite et Grand Theft Auto ;

Everywhere sera composé de deux modes avec des graphismes assez différents vu que le premier sera une simulation réelle alors que le second se tourne plus pour un design cartoon ;

Le moteur de jeu principal sera l’Unreal Engine d’Epic Games.

Everywhere est un jeu vidéo Ready Player One qui reflète l’ambition de Build a Rocket Boy de créer un nouveau genre de jeu multiplayer en ligne.

Everywhere: un gameplay et un mode de jeu tourné vers le RPO et NFT

Build a rocket boy utilise le terme Ready Player One pour décrire leur jeu vidéo. En effet, Everywhere est un monde virtuel immersif offrant une expérience de jeu réaliste aux gamers. D’après l’administrateur du Discord d’Everywhere, les développeurs du jeu veulent proposer deux univers différents. La première consiste à offrir une expérience de jeu à la fois immersive, brisant la barrière entre le monde réel et l’univers virtuel à l’aide du moteur graphique Unreal Engine. La deuxième propose un monde plus numérisé, semblable graphiquement aux anciennes séries Grand Theft Auto produit par Leslie Benzies chez Rockstar.

L’objectif du producteur est de créer un monde où les gamers seront à leur tour le créateur de leur propre monde dans l’univers d’Everywhere. C’est, en effet, le but d’un jeu de style Métavers. Les développeurs du studio mettent en place la base du jeu uniquement, mais ce sera au tour des gamers d’élargir l’expérience via cette base. Pour ce qui est de la manière de jouer, on pense qu’Everywhere va combiner plusieurs types de jeux vidéo comme un RPG, des jeux de course, des jeux de tir, etc.

Les gamers pourront ainsi avoir une totale liberté concernant le modelage du monde qui l’entoure ou des modes de jeu proposés dans Everywhere. Leslie Benzies va essayer d’offrir une expérience unique et attractive afin d’éviter que les gamers se lassent rapidement, un cas assez fréquent pour des jeux de type RPG. La boîte de production va ainsi essayer d’autres approches pour la conception de ce jeu.

Les gamers qui sont fans de la licence Grand Theft Auto connaissent la qualité des œuvres créées par l’ex-président de Rockstar North. Ainsi, même s’il n’y a pas beaucoup d’informations sur le jeu vidéo Everywhere, tout le monde sait qu’il va révolutionner le monde du jeu vidéo. De plus, depuis peu, Leslie Benzie a annoncé la venue d’un trailer pour l’année 2023, ce qui augmente encore plus l’engouement des fans.