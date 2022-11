Galaxy S23 Ultra : le meilleur du marché avec son capteur photo 200 MP en mode nuit

Tous les ans, Samsung dévoile ses derniers smartphones lors de l’événement Unpacked qui se déroule autour du mois de janvier et février. Cette année, Samsung a pris la décision de fusionner sa gamme note avec le modèle Ultra. En effet, à la différence des modèles Edge, ce modèle de smartphones est le produit phare de l’entreprise. Comme les adeptes attendent impatiemment le successeur des Galaxy S22, la série Galaxy S23 sera composée de trois modèles : le classique, le plus et l’ultra. Effectivement, le Galaxy S23 Ultra aura la lourde tâche de dépasser le S22 puisque celui-ci était considéré comme le roi des smartphones Android. L’esthétique des trois modèles de Galaxy S23 a été déjà dévoilée ainsi que leurs performances. C’est confirmé, ils seront dotés d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et d’une excellente autonomie. Les Galaxy S23 auront également un meilleur écran et un capteur de 200 mégapixels.

Ce capteur de la gamme Galaxy S23 est très différent des Hp1 et Hp3 puisqu’il est spécialement conçu pour les smartphones dotés d’un espace casing limité. De plus, le capteur comporte un mode Ultra Stabilisation qui permet aux utilisateurs du smartphone de filmer des travelings avec une extrême fluidité sans recourir à différents accessoires. À noter que ce capteur des Galaxy S23 est nettement plus gros que celui de l’iPhone 14 Pro.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Cette année, Samsung travaille sur son prochain smartphone haut de gamme, nommé le Galaxy S23 Ultra. Le design de ce nouveau modèle de smartphone de Samsung a été dévoilé sur la toile et semble définitif. Par conséquent, voici les diverses caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra :

Dimensions du smartphone : ce dernier modèle de Galaxy est doté d’une hauteur de 163,4 mm, largeur de 78,1 mm et d’une épaisseur de 8,8 mm ;

ce dernier modèle de Galaxy est doté d’une hauteur de 163,4 mm, largeur de 78,1 mm et d’une épaisseur de 8,8 mm ; Écran : le Galaxy S23 Ultra possède un écran en diagonale de 6,8 pouces comme son prédécesseur. Cependant, la luminosité de ce dernier modèle est nettement supérieure puisqu’il possède une grande précision dans les couleurs et repose sur un traitement HDR. De plus, l’écran est doté d’une technologie Dynamic AMOLED 2X ;

Appareil photo : comme son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra est doté de trois caméras de 108x64x64 mégapixels avec un flash LED, HDR et un panorama. Il faut savoir que le téléobjectif de celui-ci permet de prendre une vidéo en 8K si la caméra frontale est de 33 mégapixels avec une ouverture f/2,5 ;

Système d’exploitation : le smartphone sera sous Android 13 avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Capteur photo de 200 mégapixels du Samsung Galaxy S23 Ultra

Sur son compte Twitter, le célèbre leaker Ice Universe affirme que Samsung envisage de mettre un capteur de 200 mégapixels sur son Galaxy S23 Ultra. En effet, ce nouveau capteur s’agirait probablement du HP2 que Samsung n’a pas encore montré.

L’année dernière, Samsung a exposé son premier capteur photo ISOCELL HP1 de 200 mégapixels pour les smartphones. Samsung avait proposé des pixels de 0,63 µm pour une taille de 1/1,22 pouce. Non seulement le capteur consiste à prendre des clichés en 200 mégapixels, mais également en 50 mégapixels avec des pixels de 1,28 µm. Tout cela était possible grâce au regroupement de pixels. Il faut souligner que l’appareil photo était même capable de prendre des clichés en 12,5 MP en faible luminosité.

En revanche, le capteur ISOCELL HP3 est de 1/1,4 pouce et ne propose que des pixels individuels de 0,56 µm pour chaque caméra.

Enfin, ce nouveau modèle de Galaxy sera le premier qui n’utilisera pas les deux capteurs sachant que le capteur ISOCELL HP2 sera donc une version plus améliorée de celui de l’HP1. En d’autres termes, le capteur aurait certainement un format d’environ de 1/1.3″. Le capteur photo en mode nuit du Galaxy S23 Ultra va proposer des photosites de 0,6 µm avec une ouverture f/1,7 qui va permettre de laisser entrer plus de lumière. Comme les HP1 et HP3, celui-ci sera également doté de technologies comme le pixel binning. Cette technologie consiste à combiner les photosites adjacents afin de gérer des clichés plus détaillés et plus lumineux.

Cependant, on ne sait toujours pas si Samsung va conserver les mêmes téléobjectifs de 10 MP ou une nouvelle mise à jour sera prévue sur le capteur ultra grand angle sur son nouveau produit. Toutefois, toutes les améliorations concernant le traitement d’image vont permettre aux utilisateurs du Galaxy S23 Ultra d’hériter des vidéos et photos de haute qualité.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra sera très différent des Xiaomi, Motorola et des iPhone.

Il faut savoir que le nombre de MP sur l’appareil photo est important. Plus il y a de MP, plus l’image capturée est de bonne qualité. En fait, MP fait référence au nombre de mégapixels que peut offrir le smartphone.

Pour finir, Samsung ne cesse d’innover la gamme de ses produits. À titre d’exemple, la Galaxy S23 de la marque sera disponible en modèle classique, modèle plus et modèle Ultra. L’avantage est que ce tout dernier modèle de Samsung Galaxy S23 Ultra est doté d’un capteur photo ultra-performant, soit 200 MP.