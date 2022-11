House of The Dragon : Aemond n’arrive plus à contrôler Vhagar, son dragon

L’épisode final de House of the Dragon s’est clôturé avec le duel de dragons entre Lucerys Velaryon et Aemond Targaryen. Les fans et les téléspectateurs se sont toutefois demandé pourquoi Aemond n’avait pas su maîtriser le maniement de son dragon. Pour ceux qui ont pu suivre la série sur la plateforme de streaming vidéo Amazon Prime, on a pu constater que le combat s’est passé après l’épisode 9 dans lequel on voit la reine Rhaenyra Targaryen envoyer Lucerys et Jacaerys pour porter des messages aux diverses maisons concernant leurs serments lors de sa succession. Sur le dos de Vhagar, Aemond Targaryen s’est alors lancé à la poursuite de Lucerys qui était sur le dos du jeune dragon Arrax. La mort du fils de la reine Rhaenyra Targaryen est, d’après les faits qui se sont produits dans l’épisode final, causé par Aemond qui n’a pas su contrôler Vhagar, son dragon. Des questions subsistent alors sur la tournure des événements dans l’épisode final de House of the Dragon et surtout sur Aemond Targaryen.

Le manque d’expérience d’Aemond a causé la mort de Lucerys

Personne n’a prévu la mort du jeune Lucerys Velaryon dans l’épisode final de House of the Dragon. En effet, Aemond Targaryen n’avait pas l’intention de le tuer, il voulait seulement l’effrayer. Cela est prouvé par l’expression du visage d’Aemond lorsqu’il a vu le dragon de Lucerys tomber du ciel en morceaux. Il a pris conscience que son action non maîtrisée allait entraîner une guerre sans merci. Cependant, c’est la première fois que Aemond a un conflit moral tout au long de la première saison de House of the Dragon, vu qu’il a du mal à assumer le fait qu’il a tué le fils de sa nièce, la reine Rhaenyra Targaryen.

Lors de cet affrontement, cette scène a montré aux téléspectateurs de la série que Vhagar est le plus puissant de tous les dragons dans l’univers de House of the Dragon et que le dompter totalement restera impossible pour les Targaryen.

Aemond Targaryen a, dans l’épisode 7, revendiqué le pilotage du dragon Vhagar, un événement qui s’est passé plusieurs années avant l’affrontement. Malgré le fait qu’il ait chevauché Vhagar pendant des années, il ne parvint pas à contrôler le dragon dans le feu de l’action. L’expérience du cavalier dragon compte énormément, ce qui n’est pas le cas de Aemond Targaryen. Vhagar a ainsi agi instinctivement à l’assaut d’Arrax sans prendre en compte les ordres de son cavalier qui manque d’expérience. Aemond est resté sans voix face à la puissance dévastatrice de son dragon et la mort de Lucerys Velaryon.

Ce que va entraîner l’accident causé par Aemond Targaryen pour la saison 2 de House of the Dragon

Vu les conséquences de l’incident qu’Aemond Targaryen a causé lors de l’épisode final de House of the Dragon qui ne pourront voir le jour que dans la saison 2 de la série, cela montre toutefois quelques indices concernant les événements futurs. En effet, vu l’expression de la reine Rhaenyra Targaryen à la fois détruite et très déterminée, elle compte se venger de la mort de Lucerys Velaryon et entraîner une grande guerre.

L’affrontement d’Aemond Targaryen contre le fils de la reine Rhaenyra a cependant montré que les dragons restent indomptables vu la réaction de Vhagar qui a anéanti Arrax, agissant contre la volonté de ses cavaliers.

Dans la prochaine guerre qui se passera dans la saison 2 de House of The Dragon, connue sous le nom de danse des dragons, un affrontement entre dragons sera inévitable. De ce fait, le combat entre Vhagar et Arrax dans l’épisode final a montré la nature réelle de ces bêtes cracheuses de feu. Les dragons de la Maison Targaryen ne se plieront que face à un cavalier expérimenté, c’est ce qui a fait défaut à Aemond Targaryen. L’épisode 10 de la première saison a montré que ces créatures ailées ont leur propre esprit qui leur permet d’agir instinctivement face aux dangers.

En tant que créature la plus féroce et la plus puissante de Westeros, aucun cavalier ne peut le contrôler totalement et encore moins pendant un affrontement. Cela s’est prouvé lors de la disparition de Lucerys Velaryon et de Arrax après avoir été fauché par Vhagar sous les yeux d’Aemon Targaryen qui est resté impuissant.

La saison 2 de House of the Dragon s’annonce être une suite digne de la première saison, la reine va obligatoirement venger la mort de son fils, Lucerys Velaryon et va s’en prendre à son oncle, Aemon Targaryen, ce qui va déclencher une guerre historique. Malheureusement, vu la difficulté de la production du premier opus de House of the Dragon, la sortie de la suite ne pourra se faire que dans 2 ans. Toutefois, la qualité de narration a fait naître un grand nombre de fans, ce qui a fait oublier la fin désastreuse de Game of Thrones.