Huile de CBG vs huile de CBD : quelle est la différence ?

Une étude avancée montre que les cannabis sativa sont des plantes médicinales efficaces et composées par des molécules différentes comme le CBD, le CBG, le CBN de THC et autres, qui ont des vertus thérapeutiques. Cependant, le CBD est la molécule la plus connue grâce à ses bienfaits en thérapie. Outre, l’avancement de la science indique la nouvelle molécule provenant de la même plante de chanvre, le CBG. Les propriétés de cette molécule semblent également bénéfiques pour la santé. Mais le CBD et le CBG ont-ils le même effet ? Sur quelles propriétés sont ces composés du chanvre différents ?

Le CBG et le CBD sont des molécules non psychoactives issues des composés cannabinoïdes dans les fleurs de cannabis sativa ou de chanvre. Leurs huiles sont les plus utilisées parmi les autres variétés de produits. Découvrez l’essentiel pour connaître ce qui différencie l’huile de CBD et l’huile de CBG.

CBD et CBG : de quelle plante proviennent ces médicaments modernes ?

Après plusieurs recherches en laboratoire, les fleurs de cannabis sativa montrent leur côté positif, notamment pour la santé. Les cannabinoïdes sont connus depuis des siècles pour leurs bienfaits pour traiter diverses maladies. Le premier produit bio de la recherche sur la plante de chanvre est le CBD ou cannabidiol. Il est disponible sous plusieurs variétés comme les huiles, les e-liquides, les bonbons, les produits cosmétiques et plus encore. Leurs propriétés thérapeutiques lui permettent d’être plus connu que les CBN de THC. Le CBG ou cannabigerol, un nouveau produit de santé, est également une molécule non psychoactive. Les études en laboratoire montrent que leur action sur le corps est bénéfique. Les huiles de CBG sont plus utilisées en vue de leurs effets thérapeutiques.

Les composés cannabinoïdes, CBD et CBD, ne sont pas nocifs et donnent beaucoup d’avantages pour l’organisme.

Les deux cannabinoïdes, CBD et CBG, sont des produits de santé qui peuvent offrir plus d’avantages. Cependant, vous pouvez avoir des effets secondaires si vous ne suivez pas la prescription médicale, vu que le taux de THC dans ces produits est plus faible que dans les CBN. Les avis du médecin sont nécessaires avant d’utiliser les produits de cannabinoïdes, qu’ils soient de l’huile ou d’autres médicaments. En outre, le taux du CBD et du CBG dans la plante de chanvre est différent. En effet, le cannabidiol est beaucoup plus présent que le cannabigerol dans les fleurs de chanvre. Le taux du CBG dans la plante est inférieur à 1 %. De manière générale, les médicaments modernes proviennent tous du composant actif de la plante.

Effet du CBD : est-il bénéfique ?

L’étude sur le CBD montre que ce produit bio apporte plus de bienfaits en thérapie. Ce produit possède la force et la polyvalence de traiter plusieurs maladies chroniques. De plus, le cannabidiol stimule le système endocannabinoïde. Son action pour le corps est prometteuse et l’utilisation de l’huile de CBD est bénéfique.

En appliquant des huiles de CBD, ils agissent pour améliorer le sommeil et traiter un problème en tant qu’analgésique. De même, vous pouvez également l’utiliser comme anti-inflammatoire, antibactérien, antiémétique, antioxydant et anxiolytique, voire pour un apaisement musculaire. Les huiles de CBD peuvent effacer d’autres problèmes de peau tels que l’acné, les psoriasis, l’eczéma et autres.

Effet du CBG : quel est l’intérêt ?

Le CBG, un cannabinoïde non psychoactif, ne risque pas de vous faire planer ou déranger votre entourage. Les études sur ce type de cannabinoïdes montrent ces pouvoirs thérapeutiques. Vu que le CBG est totalement bio, son utilisation est bénéfique. Même après sa consommation, vous pouvez conduire normalement et en cas de test de dosage, vous ne risquez rien. L’huile de CBG est beaucoup utilisée en vue de leurs effets sur le corps et le système endocannabinoïde.

Les effets de l’huile de ce type de cannabinoïde sont nombreux. Vous l’utilisez contre les glaucomes ou la réduction de la pression intraoculaire. Traiter les douleurs avec comme un analgésique est également possible et efficace. Si vous avez un problème d’appétit, vous pouvez en appliquer pour augmenter votre appétit. Vous pouvez toujours traiter d’autres problèmes grâce aux bienfaits anxiolytiques, neuroprotecteurs, antibactériens, anti-inflammatoires, pour l’amélioration du sommeil, voire le ralentissement d’une tumeur.

Huile de CBG et huile de CBD : quelles différences ?

Même si les huiles de CBG et de CBD sont bénéfiques, quelques points les différencient. En général, les différences se situent dans ces points :

structure chimique ;

niveau de concentration dans la plante : le CBG en quantité.

Toutefois, ces médicaments sont également différents sur d’autres points. D’abord, dans leur affinité pour les récepteurs cannabinoïdes, le cannabidiol se situe à une quantité d’affinité faible. En outre, le CBD possède une forte affinité pour les récepteurs cannabinoïdes tels que le CB1 et le CB2. Ces résultats signifient que le CBD possède plus de capacité pour soigner différentes maladies. D’ailleurs, les recherches ne sont pas encore à bout de leur objectif pour en tirer des résultats précis. Peut-être que des études de qualité permettront une différence entre ces molécules. Ensuite, les huiles de CBD peuvent modifier les récepteurs CB1 et CB2 dans l’ECS pour améliorer leur liaison avec eux. En revanche, le cas n’est pas le même avec le CBG. Ce dernier agit sur le corps d’une autre façon. Cela montre que les effets avec le CBD et le CBG peuvent être différents.

Le cannabigerol possède un effet calmant pour la peau et peut provoquer le relâchement des nerfs. Son utilisation vous permet d’avoir un meilleur sommeil. De plus, cela apporte un apaisement s’il est utilisé pour les personnes souffrant des terreurs nocturnes et cauchemars. Vous pouvez utiliser le CBG pour améliorer et augmenter les niveaux du cannabinoïde naturel présent dans le corps, nommé anandamide. Ce dernier vous permet d’avoir toujours une bonne humeur, un meilleur appétit et un bon sommeil. L’anandamide, un neurotransmetteur cannabinoïde endogène, provient du fonctionnement de l’organisme par l’opposition aux cannabinoïdes exogènes. Les exogènes sont souvent ingérés lors de la consommation d’un produit fait par le cannabis. Le CBD favorise également le fonctionnement de cette anandamide de manière plus efficace. De ce fait, il est possible de faire une combinaison de cannabidiol avec le cannabigerol. Dans tous les cas, vous devez toujours lire la notice du produit et également consulter un médecin avant de les utiliser.

Les CBD et les CBG sont différents sur quelques points. D’ailleurs, l’utilisation et l’efficacité de l’huile sont presque similaires.