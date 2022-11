Le groupe Sauber confirme son partenariat avec Audi en F1 en 2026

Pour son entrée en Formule 1 en 2026, Audi signe avec le groupe Sauber comme étant son partenaire stratégique. Récemment, Audi a communiqué son entrée dans cette discipline du sport mécanique en mentionnant sa collaboration avec la marque. Ainsi en 2026, ce constructeur auto allemand fera partie de l’équipe d’usine de la société d’Ingolstadt. Cette collaboration entre Audi et Sauber a été prévisible sachant qu’une firme de cette ampleur ne fait son entrée en Formule 1 sans l’appui d’une grosse pointure. À rappeler que le partenariat entre Alfa Romeo et l’équipe Sauber Motorsport en Formule 1 se terminera alors en 2023. Audi et l’écurie suisse pourraient donc devenir les nouveaux collaborateurs.

Sauber Motorsport, accoutumé aux grands partenariats

Sauber Motorsport est une écurie qui s’est toujours familiarisée aux grandes collaborations comme celle avec BMW.

Dans la fin des années 80, Sauber Motorsport débute comme fabricant de prototypes et a été le partenaire de Mercedes pendant le Championnat du monde d’Endurance. En 1989, cette collaboration a été fructueuse, car ils ont pu décrocher une victoire aux 24 Heures du Mans. En 1989 et 1992, ils encaissent 2 titres WEC.

En 1993, Sauber Motorsport fait son entrée en Formule 1 où il préparait le terrain pour Mercedes avant de devenir le partenaire de McLaren. C’est en 1995 que Sauber a obtenu Red Bull comme étant son sponsor titre, avant d’être le partenaire de Ford et Ferrari. Au début des années 2000, l’équipe Sauber Motorsport devient le junior team pour être repris en 2005 par BMW comme étant son constructeur. Leur collaboration a tenu jusqu’en 2009 où BMW se retire du circuit.

Depuis 2018, Sauber Motorsport est toujours resté le partenaire d’Alfa Romeo. L’année dernière, on disait que Sauber allait être racheté par Andretti qui avait pour projet de disposer enfin de sa propre équipe américaine. Malheureusement, l’arrivée d’Audi a beaucoup changé la donne.

Avant l’arrivée d’Audi, Alfa Romeo finalisera son parrainage de Sauber. De son côté, Audi a déclaré que, pour l’année 2023, l’expansion de son industrie de Neuburg allait être mise en œuvre à tous les niveaux :

Ressources humaines (effectif, personnel) ;

Infrastructures (bâtiments et autres) ;

Équipe technique.

Également, les collaborateurs souhaitent effectuer leur premier test sur une voiture d’essai Formule 1 en 2025. Il faut croire que cette nouvelle collaboration avec Motorsport servira de revanche à la marque à l’encontre de son cousin Porsche. Pour info, ce dernier a été obligé de racheter Red Bull suite à l’arrêt brusque du programme LMHD des anneaux.

Arrivée d’Audi en Formule 1

Dans son communiqué, Audi affirme qu’il a opté pour l’écurie Sauber Motorsport en tant que motoriste en Formule 1 en 2026. Cette collaboration entre la grande marque du groupe Volkswagen et Motorsport a été prévisible dès le début du mois de septembre. Ce qui fait que la collaboration de l’écurie Sauber avec son sponsor Alfa Romeo en 2023 devrait incessamment prendre fin.

En revanche, Sauber ne pourra endosser son nom officiel qu’en 2024. C’est à partir de cette année que l’appellation de l’écurie Sauber pourra être effective. Dans ce cas, il pourra enfin reprendre son nom jusqu’à ce que le nom d’Audi prenne définitivement la place en 2026.

À titre de rappel, Audi a déjà mentionné dans un de ses communiqués cette merveilleuse nouvelle vers la fin du mois d’août. En revanche, Audi avait encore omis de dévoiler le nom de son collaborateur qui doit l’accompagner sur les circuits de Formule 1, à cette époque. Aujourd’hui, le nom est tombé. Ce sera Sauber Motorsport.

En 2026, pour la fabrication du moteur hybride des futures monoplaces, Audi se servira de son centre technique qui se situe à Neubourg-sur-le-Danube dans le nord de Munich. Cependant, sur son site de Hinwil qui se trouve en Suisse, Sauber Motorsport avec sa propre soufflerie prendra en charge le développement et le montage des châssis.

Sauber Motorsport est particulièrement connu pour leur solide expérience en course dans la catégorie reine.



Leur course est au nombre de 544 pour 30 saisons au minimum. En 2008, Sauber a également obtenu sa victoire de Grand Prix du Canada où cette écurie totalise 27 podiums à son actif.

De son côté Audi a reçu 13 victoires aux 24 Heures du Mans, mais ce qui est sûr, c’est qu’Audi a opté pour un partenaire fiable et expérimenté pour un futur meilleur dans l’univers des rallyes et pour finir son chemin en Formule 1.

Dans son annonce, le PDG de l’écurie Alfa Romeo Frédéric Vasseur a communiqué qu’être le futur partenaire officiel d’Audi est la meilleure solution pour leur avenir. Le PDG a souligné que leur écurie est persuadée de pouvoir venir en aide à Audi pour atteindre les objectifs qu’ils ont établis pour leur aventure en Formule 1.

En somme, l’entrée d’Audi en 2026 en Formule 1 concordera avec la mise en œuvre du règlement qui régit la puissance électrique. Depuis l’année 2014, les autos sont déjà hybrides, et à partir de 2026, ceux-ci verront un accroissement de la puissance électrique et fonctionneront via des carburants 100 % durables. Le groupe Sauber sera l’équipe d’usine d’Audi pour son entrée en Formule 1 en 2026.