Les Barcelonais mis à l’écart par Le Bayern Munich

D’ores et déjà au coup d’envoi, après la victoire de l’Inter dans l’autre match du groupe, le FC Barcelone a encore été sèchement battu par le Bayern Munich. Grâce à des buts de Mané, Choupo-Moting et Pavard, le Bayern s’est baladé sur la pelouse du Barça avec une nette victoire 3 à 0 durant la 5e journée de Ligue des champions mercredi dernier. Déjà qualifié avant la rencontre, le Bayern Munich est assuré de terminer en tête de son groupe tandis que le FC Barcelone est éliminé dès la phase de poule. Voici le récit d’une soirée cauchemardesque pour les supporters catalans.

Un match sans enjeu

Ce qui aurait dû être un match de rêve pour les fans de foot a tourné court après le résultat du match entre l’Inter de Milan et le Victoria Plzen. Effectivement, l’infime espoir du Fc Barcelone de jouer un match décisif lors de la dernière journée de la phase de groupes s’est définitivement évaporé avant même le début du match. Du coup, seul l’honneur était en jeu pour cette rencontre opposant Lewandowski à ses anciens partenaires du Bayern Munich.

Par ailleurs, tout le monde se souvient encore de la claque 8 à 2 collée par le Bayern Munich au FC Barcelone l’été 2020. Ainsi, cette rencontre était une bonne occasion pour le Barça de se venger ou au moins sortir avec la victoire. D’ailleurs, sur les cinq dernières confrontations opposant le Barça au Bayern, les Catalans ont toujours perdu. Malheureusement, pour Lewandowsk, Dembélé ou encore Busquets, ce sera encore une nouvelle défaite.

Une équipe du Bayern trop facile

Malgré le manque d’enjeu, les deux équipes ont tout de même compris qu’il s’agissait d’un match de ligue des champions, et non pas d’un match amical. Dès le coup d’envoi, on s’est notamment aperçu que l’ancien attaquant du Bayern Munich, Lewandowski, désormais joueur de Barcelone, avait à cœur de gagner le match. Étant à domicile, c’est logiquement le FC Barcelone de Xavi, emmenée par Lewandowski, Dembélé ou encore le jeune Pedri, qui a voulu monopoliser en premier le ballon. Aucun des joueurs du Barça ne parvenait à être dangereux près de la surface du Bayern, le but d’Ulreich, qui est la doublure de Neuer.

De leur côté, les joueurs du Bayern Munich sont restés bien en place, et respectaient parfaitement leur plan de jeu. Malgré une possession de balle largement en faveur du Barça, et une première place du groupe pas encore totalement assurée, le Bayern ne panique pas. En plus, le Bayern Munich est privé durant ce match de Sané, Neuer, Müller ou encore Hernandez pour ne citer qu’eux.

Toutefois, les Bavarois ne tardent pas à faire mal à son adversaire du soir. Sur une perte de balle des catalans côté gauche, Gnabry lance magnifiquement Sadio Mané qui bat Bellerin, le latéral droit du Barça, et s’en va battre Ter Stegen, seul devant le but. Après seulement 10 minutes, le Bayern Munich mène déjà 1 but à 0. Il s’agit là du troisième but de Mané en ligue des champions cette saison.

Le calvaire du FC Barcelone ne s’arrête pas là puisque Gnabry, encore lui, survole son côté droit et offre sa deuxième passe décisive de la soirée. Cette fois-ci, l’offrande est adressée à Choupo-Moting. Couvert par Bellerin, l’avant-centre du Bayern Munich, qui se retrouve seul face à Ter Stegen, décoche une frappe du droit qui passe entre les jambes du gardien du Barça. Après 31 minutes de jeu, le Bayern Munich menait déjà 2 buts à 0. Avec ce but, Choupo-Moting vient de marquer sur les quatre derniers matchs qu’il a disputés.

Côté Fc Barcelone, les seuls frissons surviennent lorsque le ballon arrive dans les pieds d’Ousmane Dembélé qui arrive quelques fois à mystifier Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich. À l’approche de la mi-temps, le Barça pense obtenir un penalty suite à une faute de De Ligt sur Lewandowski. Toutefois, le sort s’acharne sur le Fc Barcelone puisque la VAR intervient et appelle l’arbitre à revenir sur sa décision.

Durant la seconde période, le Barça tient toujours le ballon et le Bayern procède en contre. À quelques minutes d’une sixième victoire face au FC Barcelone en Ligue des champions, les Bavarois se relâchent un peu. Néanmoins, cela n’empêche pas Gnabry de délivrer sa troisième passe décisive de la soirée. La frappe manquée de l’ailer droit du Bayern se transforme en une offrande pour son latéral droit Benjamin Pavard. Ce dernier n’a plus qu’à tromper une fois de plus Ter Stegen d’un tir du droit pour marquer le dernier but bavarois à la 95e minute.

Le Barça, reversé en ligue Europa

Après cette défaite, et la victoire de l’Inter, le Fc Barcelone de Xavi est donc reversé en ligue Europa. Voici le classement du groupe C après cette 5e journée de la Ligue des champions :

Bayern Munich : 5 matchs, 5 victoires : 15 points ; Inter : 5 matchs, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite : 10 points ; Barcelone : 5 matchs, 1 victoire, 1 nul, 3 défaites : 4 points ; Viktoria Plzen : 5 matchs, 5 défaites : 0 point.

Cette nuit du mercredi restera dans les mémoires parce que l’équipe du Bayern Munich est venue terrasser, encore une fois, le FC Barcelone à domicile sur le score de 3 à 0. En plus, le Barça de Lewandowski n’a cadré aucun tir.