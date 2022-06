Pebbles, le plus vieux chien vivant de ce siècle, a 22 ans, il est sublime !

Un Toy Fox Terrier de 22 ans, originaire de Caroline du Sud, aux États-Unis, a récemment remporté le titre de chien vivant le plus âgé. Nommé Pebbles, ce chien a véritablement bouleversé les gens. Un message partagé sur la page Instagram dédiée au chien détaille comment il « ne pourrait pas être plus heureux » après avoir reçu cet immense honneur.

« Pebbles est officiellement le plus vieux chien vivant ! Merci au Guinness World Records pour cet immense honneur et la magnifique plaque qu’ils nous ont envoyée ! Pebbles ne pourrait pas être plus heureux ! » peut-on lire dans la légende du post partagé avec une photo de l’adorable toutou.

Pebbles, le plus vieux chien vivant de ce siècle, a 22 ans

La nouvelle que Pebbles a obtenu le titre a pris tout le monde par surprise, car il y a quelques jours, le Guinness World Records (GWR) avait certifié un chien de 21 ans nommé Toby Keith comme étant le plus vieux chien vivant.

En effet, Bobby et Julie Gregory étaient chez eux lorsque cette nouvelle est tombée. Mais ils ont réalisé immédiatement que leur chien Pebbles était encore plus âgé. Cette nouvelle a incité les maîtres de Pebbels à contacter l’organisation, qui lui a alors transféré le titre.

« Né le 28 mars 2000, le Toy Fox Terrier a 22 ans et 59 jours et continue de montrer au monde que tout est possible », a indiqué le Guinness World Records dans un billet de blog.

© Facebook« Bobby était assis sur le canapé, et les amis et la famille ont commencé à envoyer des SMS et à appeler au sujet d’une histoire qu’ils ont vue sur un chien de 21 ans qui a obtenu le record. Lorsque j’ai vu l’histoire de TobyKeith partout dans les nouvelles, j’ai posé ma candidature », a déclaré Julie au Guinness World Records.

Le billet de blog de l’organisation mentionne également comment la famille a adopté le chien. « La famille de Pebbles espérait à l’origine adopter un chien de grande race lorsqu’elle a posé les yeux sur ce petit chien. En regardant autour de lui, Bobby a remarqué que le chien le suivait et courait devant son enclos chaque fois qu’il passait devant », explique le blog.

« Il sautait et aboyait tellement sur Bobby qu’il n’a eu d’autre choix que de le prendre dans ses bras. C’était l’amour instantané au moment où les deux se sont rencontrés », aurait déclaré Julie.

Selon les maîtres, Pebbles passe ses journées à écouter de la musique country et à dormir jusqu’à 17 h. Il ne joue pas avec des jouets, mais adore se blottir sous les couvertures, s’aventurer dans le jardin pour jouer sous l’arbre et se promener avec Bobby.

« Pebbles est devenu veuf en 2017 après le décès de sa partenaire qui était âgée de 16 ans et était également un Fox Terrier. Les deux ont eu 24 chiots ensemble dans trois portées différentes », poursuit GWR dans le billet de blog.

« Nous sommes vraiment honorés. Pebbles a été avec nous à travers tout ; les hauts et les bas, les bons et les mauvais moments, et il a toujours été le phare de nos vies », a déclaré Julie au Guinness World Records.