Chez les athlètes sportifs tout comme pour une personne ordinaire, les élongations musculaires, les tensions et les courbatures sont gênantes. En effet, nombreux sont les appareils de massage pour le corps qui consistent à soulager ces différentes douleurs musculaires. Le pistolet de massage musculaire se compte parmi eux. Un pistolet de massage est un appareil conçu spécialement pour faire disparaître les douleurs musculaires grâce à son biais de vibrations/percussions. L’utilisation de ce type d’appareil massant des sportifs ne requiert aucun effort. En plus d’être pratiques et autonomes, les pistolets de massage à percussion permettent de lutter contre les différents effets de peau d’orange. Mais pourquoi acheter un pistolet de massage ? À travers cet article, découvrez les différents critères à prendre en compte lors d’un achat d’un pistolet de massage et les divers atouts de l’achat d’un appareil de thérapie par percussion.

Les divers critères à prendre en compte lors d’un achat d’un pistolet masseur

Tout comme d’autres appareils de massage musculaire, l’achat de ce type d’appareil requiert plusieurs critères afin que celui-ci réponde à vos besoins et à vos attentes. De ce fait, voici les divers critères à prendre en compte lors d’un achat d’un pistolet masseur des sportifs de haut niveau :

La puissance du pistolet de massage

Il est primordial de prendre en compte ce critère pendant son achat puisque sa puissance va déterminer l’efficacité du pistolet de massage. Sachez que plus la force d’appui et la vitesse de percussion sont élevées, plus le pistolet de massage est puissant. En effet, un pistolet de massage est dit performant et puissant s’il est doté de plusieurs niveaux de puissance et d’un réglage de vitesse. Cependant, certains modèles possèdent une faible fréquence pour masser les muscles tout en douceur tandis que d’autres utilisent une vitesse élevée. En fait, faire le choix d’un pistolet de massage à haute puissance est idéal pour une utilisation quotidienne.

L’autonomie de la batterie du pistolet de massage

Sachez qu’un modèle de pistolet masseur doté d’une bonne autonomie est pratique si vous allez l’utiliser sur une longue durée. Ainsi, l’appareil ne risquera pas de vous lâcher pendant votre séance de massage.

Utilisation du pistolet de massage

Il est favorable de faire le choix d’un pistolet masseur facile d’utilisation. Cela signifie qu’un pistolet de massage compact, léger et doté d’une poignée ergonomique est l’idéal.

Le nombre de vitesses de l’appareil

Un massage gun possède plusieurs vitesses de vibrations de massage afin de s’adapter aux différentes zones du corps. Cependant, un niveau faible de la vitesse de vibration est adapté aux muscles superficiels tandis que celle qui est élevée est conçue spécialement pour les plus douloureux.

L’ergonomie de l’appareil

Optez pour un massage gun compact, léger et muni d’un manche antidérapant. En effet, le manche antidérapant va consister à éviter à la main de glisser pendant son utilisation. En fait, certains des pistolets sont également dotés d’embouts ou de têtes pour assurer diverses fonctions bien distinctes.

Le poids de l’appareil

Le poids d’un pistolet de massage musculaire doit être raisonnable pour que son utilisation ne fatigue pas le poignet. En effet, ce critère détermine également si l’appareil est facile à emporter ou non.

Le prix

Sachant que le prix est un critère à ne pas laisser au hasard lors d’un achat d’appareil, l’idéal est de choisir un pistolet de massage adapté à votre budget, mais qui propose de bonnes fonctionnalités de massage. Cependant, sachez que les pistolets de massage sont généralement munis de divers accessoires lors de leur achat. Les têtes de massages et la mallette de transport se comptent parmi ces divers accessoires.

Il est primordial de faire le choix d’un pistolet de massage doté d’un niveau sonore silencieux et adapté à votre corps.

Les différents atouts de l’utilisation d’un pistolet de massage

Grâce à ses diverses techniques manuelles qui pénètrent profondément dans le muscle et dans les bandes musculaires du corps, l’utilisation d’un pistolet de massage musculaire présente différents avantages. De ce fait, voici les différents atouts de l’utilisation d’un pistolet de massage musculaire :

Favorise la circulation sanguine dans la zone du corps traitée ;

Contribue à la distribution de l’oxygène dans le corps ;

Élimine l’acide lactique dans le corps ;

Régénère les tissus cicatriciels et les fibres musculaires ;

Rends les muscles plus mobiles et souples ;

Réduis les sensations désagréables, la fatigue et la raideur musculaire ;

Détends les muscles ;

Réduis également la cellulite ;

Le pistolet de massage est thérapeutique ;

Lutte contre l’obésité et le stress ;

Facile à contrôler ;

Soulage les douleurs ;

Le pistolet de massage musculaire est léger, portable et silencieux ;

Ses vibrations aident à défaire les nœuds musculaires ;

Il consiste à masser et à soulager certaines zones musculaires du corps.

En effet, l’utilisation de ce type d’appareil dans un cabinet de massage est également efficace.