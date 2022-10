Quelle est la litière la plus économique ?

Les chats font partie des animaux soucieux de leur propreté et de leur hygiène. Pour ce faire, vous avez besoin de mettre à leur disposition un bac à litière propre avec la quantité adaptée et proportionnelle à l’âge de votre boule de poils. En effet, il faut comprendre que vous aurez besoin de changer périodiquement la litière de votre chat. Dans ce cas, vous devez connaitre les types de litière disponibles sur le marché pour garantir le confort de votre animal de compagnie. Et surtout, il est important d’opter pour une litière pour chat à moindre prix et économique. Comment faire ?

« Une litière économique est celle qui garantit le confort, la santé de votre animal de compagnie et disponible sur le marché à un prix abordable ».

Quels sont les différents types de litières ?

Sachez que les litières pour chats existent en différents types :

Les litières minérales non agglomérantes ;

Les litières minérales agglomérantes ;

La litière végétale ;

La litières silice.

Les litières minérales non agglomérantes pour chat

La litière minérale non agglomérante pour félin, c’est de l’argile naturelle. Ce produit est semblable à la terre et au sable : très absorbant et accessible par tous et partout. Cependant, ce type de litière est non agglomérante ; c’est-à-dire que vous aurez besoin de la changer régulièrement pour assurer l’hygiène de votre animal. En outre, la litière minérale provoque des problèmes respiratoires chez les félins les plus sensibles vu que celle-ci engendre de la poussière. Si possible, utilisez un produit moins poussiéreux.

Les litières minérales agglomérantes pour chat

Ce type de litière agglomérant utilise l’argile pour la composition du bentonite. Cette litière est donc capable de s’agglomérer en contact avec l’urine des chats. Pour la changer, il vous faudra utiliser une pelle à litière. Avec la litière minérale, les odeurs seront neutralisées rapidement. De plus, cette litière agglomérante est disponible en plusieurs types et en différentes tailles de cristaux parfumés et/ou inodores. Il faut tout de même noter que les litières minérales agglomérantes peuvent se coller sur les pattes de vos félins selon la qualité.

Litière de silice pour chat

La litière de silice fait partie des produits capables d’absorber facilement les liquides de vos chats. De plus, ce produit permet de neutraliser les odeurs. Ainsi, le bac à litière de votre animal reste toujours sec et ne dégage pas de mauvaises odeurs.

Contrairement à la litière minérale, la litière de silice n’engendre pas trop des problèmes respiratoires chez les chats les plus sensibles, car celle-ci est très peu poussiéreuse. Cependant, les gros cristaux de ce type de litière produisent des bruits assez forts lorsque les félins creusent pour faire leurs besoins. C’est ce que les animaux félins apprécient moins. Ainsi, votre petit protégé risque de sortir et préfère mieux creuser la terre ou le sable à l’extérieur de son bac. Dans ce cas, la litière de silice n’est certainement pas la préférée de votre chat.

La litière végétale pour chat

La litière végétale est composée de matière entièrement naturelle et biodégradable. Parmi les litières de chat, celle-ci est la plus écologique. La plupart des produits utilisés sont souvent à base de fibres végétales, de bois ou encore de graines de maïs. Ces produits permettent de rendre le bac à litière de votre félin toujours sec et sans aucune mauvaise odeur.

De plus, ces produits peuvent être jetés dans les toilettes comme du papier toilette puisqu’ils se décomposent facilement au contact de l’eau. L’un des plus grands avantages de ces litières est qu’elles sont disponibles en version agglomérante ou non agglomérante.

Quelle est donc la litière la plus économique pour chat ?

Il existe plusieurs types de litières et chacune d’elles présente des caractéristiques différentes les unes des autres. Ainsi, la litière la plus économique qui répond le plus au besoin des chats est la litière végétale. Ce produit est nettement écologique, et disponible sur le marché à prix abordable. D’ailleurs, vous n’aurez pas besoin de vider le bac à litière de votre chat fréquemment. De plus, la plupart des chats ne sont pas allergiques aux végétaux utilisés pour la composition de cette litière.

Après la litière végétale, la litière minérale agglomérante vient en deuxième choix à condition que vous ayez trouvé la solution pour prévenir les poussières qui se collent aux pattes de votre chat. Également, il faut que votre chat supporte la poussière.

En somme, la litière pour chat la plus économique est celle qui est agglomérante. La raison est que celle-ci permet de diminuer la fréquence de remplacement des litières. Également, vérifiez que votre chat ne soit pas allergique au produit que vous aurez choisi. Enfin, pour miser sur l’option la plus écologique, utilisez la litière végétale biodégradable.