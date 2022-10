Roger Federer : une légende du tennis ?

Après avoir passé plus de 20 ans dans le tennis mondial. Le jeudi 15 septembre 2022, le joueur de tennis suisse Roger Federer a annoncé la fin de sa carrière. En effet, Roger Federer a laissé derrière lui une trace ineffaçable dans l’histoire du sport. Sachez que le joueur de tennis Roger Federer a remporté 20 tournois du Grand Chelem et il est très apprécié par des millions de spectateurs.

Durant sa carrière, Roger Federer, le joueur de tennis a fait naître un coup exceptionnel appelé SABR autrement dit « Attaque furtive par Roger ». Cependant, le joueur de tennis professionnel n’a pas pris sa retraite avec les mains vides puisque celui-ci a remporté d’innombrables trophées, dont 103 titres. Effectivement, chacun de nous gardera surement les moments forts durant la carrière de ce joueur de tennis, Roger Federer.

Roger Federer, le joueur de tennis icône : historique et parcours

Au lancement de sa carrière, contrairement aux autres joueurs de tennis professionnels, Roger Federer n’a pas toujours connu de succès et ne remporte que très peu de tournois. En effet, l’athlète a commencé à jouer au tennis à l’âge de 3 ans dans un club de tennis à Bâle nommé TC Old Boys. Il a suivi un entraînement avec la légende de tennis Seppli Krassovsky en 1994 jusqu’à 1995 et par l’Australien Peter Carter en 1995. Ces entraînements durant 5 ans lui ont permis de devenir un champion national dans toutes catégories juniors. À l’âge de 12 ans, Roger Federer a décidé de poursuivre sa formation en tant que joueur de tennis souhaitant devenir professionnel dans la discipline.

En 1995, le sportif intègre le Centre National de Tennis Suisse d’Ecublens où il a remporté 7 tournois juniors jusqu’en 1997. Sachez que durant cette saison, l’athlète a décidé de faire des cours de langue française qui lui a permis de faire divers entretiens avec des francophones. À l’âge de 15 ans, le sportif savait déjà ce qu’il voulait lorsque ses camarades du Centre National Suisse de Tennis lui ont demandé ses buts. Son but était de devenir le n° 1 des meilleurs joueurs de tennis au monde. En 1997, Roger Federer a décidé de participer aux tournois internationaux et remporte son tout premier tournoi junior.

Âgé de 16 ans, Roger Federer a pris la décision d’abandonner l’école et de se concentrer uniquement sur sa carrière de joueur de tennis. Roger Federer a fait son premier match professionnel en juillet 1998 au tournoi de Gstaad grâce à une Wild Card. Pourtant, Roger Federer n’a gagné que deux matchs durant cette année et c’était à l’Open de Toulouse où il a atteint les quarts de finale puisqu’il a perdu face au futur vainqueur du tournoi Jan Siemerink. Durant cette même année, il a terminé N° 1 mondial et remporté le tournoi de Wimbledon.

Légende du tennis

Roger Federer est bel et bien une légende du tennis. En effet, Roger Federer tient la 10e place de la liste des meilleurs joueurs de tennis au monde. Découvrons les différentes victoires qui ont marqué la carrière de Roger Federer :

2007 : Roger Federer a été placé N° 1 du classement mondial de tennis ATP consécutive et a passé 310 semaines dans le top 2 devant Novak Djokovic. L’athlète tient le record absolu de 10 finales consécutives et les quarts de finale du tournoi Grand Chelem tout en accédant au classement général ;

2008 : Roger Federer a remporté le tournoi de tennis Roland Garros à Paris (France) et la médaille d’or aux Jeux olympiques de Beijing ;

2009 : il a remporté la finale du tournoi de l’US Open d’Australie et 40 matchs consécutifs ;

2017 : Roger Federer a gagné face à Marin Cilic en finale de Wimbledon. Souvenez-vous que Roger Federer est le seul athlète à avoir remporté 8 fois le tournoi Wimbledon. Sachez que ce type de tournoi est le plus prestigieux au monde ;

de l’année 2017 jusqu’au 27 janvier 2019 : Roger Federer a été le seul athlète à avoir détenu simultanément le record de trophées dans deux catégories aux tournois de Grand Chelem. L’athlète a également obtenu le record de 8 titres à Wimbledon et 6 à l’Open d’Australie. Roger Federer a remporté 6 fois la finale de l’ATP tour ;

2021 : le sportif est devenu le plus âgé de l’histoire de Wimbledon à atteindre les quarts de finale du tournoi Grand Chelem tout en restant derrière le vainqueur de celui-ci en 1908 à 40 ans et six mois (Arthur Gore).

À l’instar de Rafael Nadal, Roger Federer fait partie des 6 joueurs de tennis hommes et femmes de tous les temps à avoir gagné 20 trophées aux tournois Grand Chelem en simple.

Jusqu’à maintenant, Roger Federer est le seul sportif dans le monde du tennis à avoir gagné plus de 100 matchs dans deux tournois de Grand Chelem différents, dont l’Open d’Australie et Wimbledon. N’est-il pas une vraie légende ?