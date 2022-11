UE Fits : lancement des écouteurs Ultimate Ears adaptés à la morphologie de chacun

La marque Ultimate Ears propose une gamme d’écouteurs haut de gamme qui s’adaptent à l’oreille de chaque utilisateur. Après avoir analysé et mesuré les oreilles de plus de 10 000 personnes, la marque a développé les UE FITS. Dans l’article suivant, nous vous présentons le concept, le matériel et la méthodologie de cette gamme de casques liée à votre morphologie.

UE Fit innovera l’industrie de la fabrication des écouteurs sans fils.

Ultimate Ears : c’est quoi ?

Ultimate Ears est une entreprise américaine fondée en 2000, créée par le fondateur de Logitech, et est classée dans la catégorie : « commerce en détail ». Depuis sa date de création, Ultimate Ears est spécialisée dans les écouteurs et casques audio. Aujourd’hui, Ultimate Ears produit des écouteurs adaptés aux téléphones mobiles, aux ordinateurs portables et consoles de jeux, ainsi que des casques audio pour les audiophiles.

Considéré comme leader mondial du marché des écouteurs intra-auriculaires, l’entreprise est basée aux États-Unis et en Europe. Le casque de Ultimate Ears est conçu, spécialement, pour les amateurs de musique, en particulier pour les amateurs de musique urbaine. Il s’agit d’un petit casque sans fil léger et confortable, et qui a un son clair et puissant.

Les écouteurs UE FITS

La gamme FITS de Ultimate Ears comprend différents modèles de casques audio. Chacun d’entre eux est équipé d’écouteurs intra-auriculaires avec un design unique. Ils ont un grand éventail de couleurs et sont présentés en plusieurs modèles pour correspondre aux besoins de l’utilisateur, soit la personnalité de son futur propriétaire. À rappeler que les écouteurs UE FITS sont proposés à un prix très abordable. Les casques UE FITS sont conçus pour être légers, confortables et durables. En outre, ils sont également faciles à utiliser et à transporter.

Il faut reconnaître que la technologie utilisée dans la conception des écouteurs a beaucoup évolué au cours des dernières années, d’où la multitude des tendances actuelles dans le domaine. En effet, le marché est en plein essor avec l’arrivée de nouveaux produits de qualité. L’UE FITS en fait partie. C’est un produit de haute technologie qui offre une expérience sonore exceptionnelle à ses utilisateurs. Cette innovation a été spécialement conçue pour offrir une ergonomie parfaite aux écouteurs. Pour le moment, les écouteurs UE FITS sont disponibles au Royaume-Uni et en France.

Les caractéristiques de UE FITS

Les écouteurs UE Fits ont des caractéristiques uniques qui innovent certainement l’industrie de la fabrication des écouteurs sans fil et filaires.

L’innovation du design

Les écouteurs UE FITS adoptent un design qui intègre un système d’écouteur dynamique dans la boucle du casque. Cela réduit la pression sur les oreilles et permet une meilleure ergonomie pour les utilisateurs. Ce qui signifie que l’UE FITS est un produit de haute technologie, conçu pour que tous les utilisateurs puissent profiter d’une expérience sonore exceptionnelle. D’ailleurs, UE FITS est le premier casque audio doté de cet écouteur dynamique qui permet d’éviter les gênes sur les oreilles, et dispose d’une meilleure ergonomie.

La technologie Bluetooth

UE FITS est conçu pour garantir une expérience sonore optimale grâce à son écouteur dynamique. Elle permet en outre une meilleure connexion Bluetooth de 5,0 et un son plus puissant et clair. Avec une telle technologie, ce produit de la marque Ultimate Ears saura combler les fans de musique, surtout urbaine.

Les appareils compatibles UE FITS

UE FITS est compatible avec tous les smartphones et ordinateurs portables dotés de la technologie Bluetooth. Cela inclut :

Les iPads, iPods et iPhone d’Apple.

Les smartphones qui utilisent le système Android, mais disposant de la fonction Bluetooth.

Les ordinateurs à système Windows ou Mac d’Apple ou autres systèmes, mais disposant également de la fonction sans fil.

Les Xbox de Microsoft et Sony PlayStation qui sont également munis de la fonctionnalité Bluetooth.

L’écouteur dynamique UE FITS permettra également aux utilisateurs d’écouter leurs contenus préférés en utilisant un câble Jack 3,5 mm.

Le concept : comment les écouteurs UE FITS s’adaptent-ils à l’oreille ?

En plus de leur design et de leur qualité audio, les casques Ultimate Ears sont conçus pour être conformes à la morphologie de l’utilisateur. En effet, 85 % des gens ont une oreille différente de l’autre et n’arrivent pas à trouver un écouteur qui s’adapte parfaitement à leur oreille droite ou à leur oreille gauche.

La marque UE a donc développé un système de fixation dans lequel il suffit de tourner la petite pièce ronde se trouvant à l’extrémité de l’écouteur pour que celui-ci s’adapte à votre oreille. Il suffit par exemple de tourner la petite pièce jusqu’à ce que celle-ci soit en contact avec vos deux oreilles. Les écouteurs sont donc personnalisés et s’adaptent à toutes les morphologies.

L’UE a également développé 3 tailles différentes d’écouteurs pour s’adapter à la morphologie de la majorité des personnes : petite, moyenne et grande. Dans ce cas, l’écouteur est la réponse à notre ultime défi : trouver l’écouteur parfait.

Le test d’adaptabilité des écouteurs UE FITS

Pour déterminer la forme de votre oreille, rapprochez-vous de votre audioprothésiste qui prendra les mesures de vos oreilles. Avec les mesures, il vous proposera différents modèles d’écouteurs UE FITS. Le but est de trouver l’écouteur parfait pour vos oreilles.

Les écouteurs de UE FITS sont les meilleurs sur le marché et cette nouvelle gamme s’adapte facilement à la morphologie des oreilles. À noter que cette nouvelle gamme n’est encore disponible qu’au Royaume-Uni et en France. Pour la taille parfaite d’écouteurs qui vous sied, il faut prendre la mesure de vos oreilles auprès d’un audioprothésiste.