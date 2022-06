Vidéo: Un gorille amène son bébé pour rencontrer cette maman et son nouveau-né

Cette famille a rencontré un gorille très amical: Emmelina Austin et sa famille ont décidé de visiter le zoo de Franklin Park, situé à Boston, aux États-Unis, mais ils n’avaient jamais imaginé ce qui allait se passer. La femme était avec son fils nouveau-né, Canyon, et alors qu’ils s’arrêtaient dans l’enclos des gorilles pour observer leur comportement, Kiki est apparu.

Kiki, un gorille qui est au zoo depuis longtemps, mais plus surprenant encore, elle a été enchantée par le bébé d’Emmelina. La famille Austin était stupéfaite, car l’attitude douce de Kiki les avait touchés, surtout lorsqu’elle a essayé de caresser le bébé à travers la vitre.

Kiki est également la mère d’un adorable gorille de 7 mois, et a apparemment pensé que c’était une bonne idée de lui présenter son nouveau-né.

UN GORILLE AMÈNE SON BÉBÉ POUR RENCONTRER UN NOUVEAU-NÉ

À ce moment-là, l’adorable gorille a essayé de montrer son fils à Emmelina avec son bébé dans les bras, on pouvait voir l’excitation dans ses yeux. Même si Kiki et son bébé Pablo étaient de l’autre côté de la vitre, ils se sont suffisamment rapprochés pour pouvoir observer Emmelina et son bébé.

Michael Austin, le père de Canyon, a déclaré à The Dodo :

« Ma femme a mentionné qu’elle avait l’impression de pouvoir comprendre son lien et de voir à quel point elle tenait à Pablo, car elle est maintenant mère. »

Emmelina a alors décidé de prendre Canyon pour le montrer à Kiki, et le gorille a attrapé son fils et l’a mis sur sa jambe pour le montrer. Sans aucun doute, les deux mères ont créé un lien spécial entre elles, et la famille Austin a été définitivement étonnée de ce qu’elle a vu.

Par la suite, Emmelina et Kiki se sont assises à côté de leurs bébés, à quelques centimètres de distance. Même si elles étaient séparées par une vitre, elles se comprenaient en tant que mères. Même s’il y avait une barrière entre elles, la langue entre les mères leur a permis de comprendre ce qui se passait, c’était vraiment un moment unique.

Michael a commenté :

« Kiki nous parlait avec ses mains. Paul a même poussé son visage dans la vitre à un moment donné et ils l’ont vu, le nez touchant, ensemble. Ma femme et moi avions les larmes aux yeux ».

Cette expérience adorable sera un moment que la famille n’oubliera jamais, un souvenir qui durera toujours et dont elle pourra parler à son enfant.

Selon John Linehan, président-directeur général du zoo, ce n’est pas la première fois que Kiki montre de l’intérêt pour le bébé de quelqu’un. Elle s’est toujours intéressée aux bébés humains, et semble avoir une affection particulière pour la tendresse qu’inspirent les nouveau-nés.

John a déclaré à Today :

« Nous plaisantons en disant que, si un bébé tombe dans notre exposition, Kiki ne le rendrait pas. Elle est trop maternelle. »

Lorsque Kiki était enceinte, elle a eu une série de problèmes qui ont conduit à l’accouchement de son fils par césarienne, et elle a été séparée de Pablo, mais dès qu’elle s’est rétablie, la première chose qu’elle a faite a été de prendre son petit bébé et de commencer à l’allaiter et à en prendre soin, en lui montrant son amour.

Kiki est très douce et gardera sûrement un œil sur les bébés qui lui rendront visite, mais pour l’instant elle s’occupe de son petit.

La famille Austin se souviendra toujours de cette visite au zoo comme l’une des expériences les plus étonnantes qu’elle ait jamais vécues.