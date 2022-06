Vidéo: Chaque matin, un chatte attend patiemment que son maître allume les dessins animés, magnifique !

Une famille a adopté la chatte, Ella, lorsqu’elle avait 10 ans, à un moment de sa vie où elle était parfaitement au courant de ce qu’elle aimait et n’aimait pas, ce qu’elle n’a jamais hésité à communiquer à ses nouveaux maîtres, qui s’efforcent sans aucun doute de satisfaire tous les désirs de leur adorable chatte.

Emily et son mari voulaient adopter un chat secouru, ils ont donc visité un refuge pour animaux. Lors de la visite, le couple ne parvenait pas à trouver l’animal de ses rêves parmi tous les félins présents, jusqu’à ce qu’il rencontre l’adorable chatte âgée.

Emily Kalaygian, la mère d’Ella, a déclaré à The Dodo :

« Ella est très insolente et exigeante. Cependant, c’est seulement parce qu’elle sait ce qu’elle veut et je ne peux pas la blâmer pour cela ! Mais je dirai qu’elle a ses moments de douceur. »

LA CHATTE ATTEND TOUS LES MATINS QUE SA MAÎTRESSE METTE SES DESSINS ANIMÉS

Emily se souvient qu’environ un mois après avoir accueilli Ella à la maison, elle a fait un peu de bruit en faisant ses tâches ménagères pour la journée, alors elle a allumé la télévision et « The Grinch » était à l’affiche. À ce moment-là, Ella était intriguée, et c’est ainsi que presque immédiatement a commencé son obsession pour les dessins animés.

La femme raconte :

« Mon mari et moi avons commencé à faire des expériences pour voir ce qu’elle aimait ou non, et nous avons remarqué qu’elle adorait la télévision. Depuis, son obsession pour les dessins animés n’a fait que croître. »

Maintenant, Ella aime regarder des dessins animés tous les jours. Chaque matin, elle attend patiemment près de la porte de la chambre de sa maîtresse afin que celle-ci allume la sélection quotidienne de ses programmes préférés.

Depuis, regarder des films avec la chatte est l’un des passe-temps d’Emily et de son mari, car le félin semble être complètement obsédé par l’écran.

Emily a ajouté :

« Le matin, elle attend généralement devant ma porte et je choisis un programme pour voir si c’est quelque chose qui lui plairait. Je sais ce qu’elle n’aimera pas ou aimera, mais certains jours elle me surprend ! Ensuite, elle fait son truc (dormir) et je fais le mien (travailler). Puis, généralement lorsqu’il se fait tard, elle se lève à nouveau et nous profitons d’un autre programme ou d’un film. »

Bien que cela puisse sembler étrange et très inhabituel, le félin est généralement captivé dès le générique de début ; et pendant le film, elle miaule comme si elle critiquait une scène du film. En d’autres occasions, la chatte se joint aux scènes qu’elle regarde ; c’est ainsi que, par exemple, on peut le voir marcher à côté du petit homme dans le film Mowgli.

Elle est très populaire sur Internet, depuis que sa mère a décidé de partager de courtes vidéos où l’on peut voir l’amour du chat pour les films.

Emily a dit :

« Actuellement, sa série préférée est ‘Oswald’ ; nous avons regardé les épisodes en boucle sur Paramount+. Avant « Oswald », elle était une grande fan de « Phineas et Ferb », mais « Oswald » les a fait descendre de leur piédestal récemment. Et, bien sûr, elle est connue pour son amour de Benedict Cumberbatch, c’est pourquoi elle ne regarde QUE le Grinch 2018. Désolé, Jim Carrey. »

Il ne fait aucun doute qu’Ella est une chatte aux goûts bien définis. La plupart du temps, ce qu’elle aime le plus regarder, ce sont les dessins animés et, heureusement, ses parents sont toujours prêts à lui faire plaisir.