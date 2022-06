Vidéo poignante : Un bébé panda s’accroche à la jambe de son soigneur pour ne pas être laissé seul

Ce panda est si mignon que vous ne pouvez pas vous empêcher de le regarder ! Une vidéo de Fu Bao, âgé de six mois, s’accrochant à la jambe du gardien de zoo, est devenue virale avec plus de quatre millions de vues sur YouTube.

Le petit était le premier panda géant à naître en Corée du Sud, au zoo d’Everland. Ses parents, Ai Bao et Le Bao, sont arrivés dans le cadre du programme de « diplomatie du panda » de la Chine.

Ce panda ne veut pas lâcher le gardien

Fu Bao s’est non seulement attaché à ses parents, mais aussi à ses soignants. À six mois, Fu Bao pèse déjà 10 kilos et est très célèbre en Corée du Sud.

Il semble même que le panda de six mois, dont le nom signifie « un trésor qui donne du bonheur », ne veuille pas être séparé de son gardien. Fu Bao enroule ses pattes avant autour de la jambe de son soignant, s’accrochant même s’il tente de s’éloigner.

Fu Bao aime vagabonder et est très actif et curieux.

« Fu Bao essaie d’imiter tout ce que fait sa mère. « Il est très joueur. Il se nourrit toujours du lait de sa mère, mais il essaie de mâcher des feuilles de bambou par curiosité. Il touche et caresse les jouets qui lui sont donnés par son soignant ».

La description de la vidéo indique : le bébé panda géant Fu Bao, le premier à être né en Corée du Sud, est collé à la jambe d’un gardien de zoo et ne veut pas le lâcher lors d’un contrôle régulier au zoo d’Everland, près de Séoul.