Vidéo poignante : Un chien Pitbull pleure lorsqu’il s’aperçoit que sa famille l’a abandonné dans le refuge

Ce Pitbull nommé Blue King a été abandonné par sa famille au refuge de Carson en Californie. Le chien pleurait dans sa niche lorsqu’il a ressenti l’absence de ses maîtres ; il ne voulait pas manger et continuait à pleurer et à regarder à travers les barreaux de la porte. Sur l’une des photos, vous pouvez voir une larme couler de l’un de ses yeux.

L’ancienne famille de Blue a dû déménager et c’est pour cette raison qu’elle a décidé de le confier au refuge. Il avait de fortes chances d’être euthanasié, mais grâce à Saving Carson Shelter Dogs, Blue a trouvé un nouveau foyer pour toujours.

Après que les bénévoles aient partagé une vidéo de lui sur leur page Facebook, une femme nommée Jennifer McKay l’a vu et est allée lui rendre visite.

Jennifer a commenté à The Dodo :

« Il avait l’air très triste et déprimé. Il ne me regardait même pas, tous les autres chiens établissaient un contact visuel et remuaient la queue, mais il ne se levait pas, il ne venait pas me voir. »

La femme a pensé que le chien attendait peut-être que son ancienne famille revienne le chercher.

Elle a ajouté :

« On pouvait voir qu’à chaque fois que quelqu’un passait devant lui, c’était comme s’il le cherchait. C’est comme s’il savait qu’ils l’avaient laissé là ».

Jennifer voulait l’adopter tout de suite, mais le refuge devait d’abord faire un test de tempérament, elle a donc dû attendre un peu plus longtemps. Elle est revenue une deuxième fois et lui a apporté un os et un nouveau lit.

« J’ai eu un peu de son attention. Il ne me laissait pas le caresser ou autre, mais il aimait son lit. »

Lors de la troisième visite de la femme, Blue était enfin un peu plus joyeux et attentif.

Elle précise ainsi :

« Il est venu directement à moi ! ».

Il a fallu une semaine au refuge pour tester son tempérament et la femme a finalement pu le ramener chez elle.

Jennifer dit en riant :

« Il m’a trompé. Je m’attendais à avoir un chien froid très décontracté, mais dès que les portes se sont ouvertes au chenil, il était tellement excité de monter dans la voiture et voulait passer sa tête par la fenêtre. »

La femme lui a donné un bain, l’a emmené se promener, puis il s’est endormi sur le canapé.

« Il semble faire comme chez lui. Il a sa place sur le canapé. »

Le chien aime dormir, être câliné et se faire caresser le ventre, et il aime se regarder dans le miroir.

Jennifer ajoute :

« Il est obsédé par le fait de se regarder dans le miroir. Nous avons une commode qui est à peu près à sa hauteur, et il s’y assoit, se sourit à lui-même et remue la queue. »

Ce magnifique animal ne sera plus jamais triste, car il a maintenant une famille qui l’aime et ne le quittera jamais.

Jennifer a terminé :