Vidéo sublime : Une chatte abandonnée se faufile dans un zoo et se lie d’amitié avec un lynx

Une chatte et un lynx sont amis : Les amitiés se développent de la même manière, et ce, quel que soit le type d’animal. Ce couple d’amis du zoo de Saint-Pétersbourg en est la preuve vivante : un lynx européen et un chat russe sont amis depuis 14 ans et leur histoire est devenue virale.

Une chatte abandonnée se faufile dans un zoo et se lie d’amitié avec un lynx

Une chatte sans abri s’est faufilée dans le zoo de Saint-Pétersbourg en Russie. Elle avait faim et se sentait seule et a eu la chance de tomber sur de la nourriture et de l’eau dont elle avait grand besoin. Le seul inconvénient était que la nourriture et l’eau appartenaient à un lynx européen beaucoup plus grand. Il s’avère que la pauvre chatte a obtenu bien plus que ce à quoi elle s’attendait initialement : un nouveau meilleur ami.

La plupart des animaux seraient effrayés, mais pas cette courageuse chatte ! Alors que son but était juste de voler quelques restes de nourriture, elle a obtenu bien plus que cela…

Le lynx s’est pris d’affection pour la chatte errante. Linda, le nom du sympathique lynx, lui a donné un petit coup de langue en guise de bienvenue et s’est prise rapidement d’affection pour cette chatte, sa nouvelle amie.

Les lynx sont extrêmement territoriaux. Ils n’aiment pas vraiment partager. En fait, ils préfèrent leur propre compagnie. Ainsi, lorsque Linda, le lynx, a laissé la chatte entrer dans son enclos et a partagé sa nourriture, tout le monde a été choqué. Peut-être que Linda s’ennuyait d’être seule et avait désespérément besoin d’un compagnon.

Lorsqu’il est devenu évident que Linda et son invité étaient devenus les meilleurs amis du monde, Leningrad a décidé d’adopter la chatte et l’a nommé Dusja. Les deux ont grandi ensemble et restent complices à ce jour. Elles sont amies depuis plus de 14 ans, depuis que Dusja est entrée dans l’enclos de Linda en 2008. Que dire, l’amitié est une chose merveilleusement mystérieuse !