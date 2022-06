Vidéo : Une chienne amène son chiot à son maître pour les caresser tous les 2 sur ses genoux

Mel est une adorable chienne de deux ans et demi qui a montré beaucoup d’amour et de confiance à son maître en portant son chiot dans sa gueule.

La vidéo révélant une telle affection a été partagée sur le profil TikTok de Luiz Fagundes Mesquita, le propriétaire du chien, qui vit à Lavras, Minas Gerais.

Une chienne amène son chiot à son maître pour être caressés tous deux sur ses genoux

La chienne a donné naissance à deux magnifiques chiots le 6 mars, mais malheureusement l’un d’eux est né trop petit et a fini par mourir. Maintenant, la petite chienne fait tout pour protéger celui qui a survécu, en restant toujours à ses côtés.

Tout comme elle aime tendrement son chiot, elle est immensément attachée à Luiz et, impatiente de recevoir une caresse de son maître, mais ce, sans jamais laisser son petit derrière elle. Elle a donc pris l’initiative de le porter dans sa gueule jusqu’à l’endroit où sa maîtresse était assise.

« J’ai une histoire d’amour éternelle avec elle », a-t-elle révélé.

Dans la scène filmée par Vanessa, l’épouse de Luiz, on peut voir la petite mère porter le chiot avec beaucoup de précautions, et lorsqu’elle atteint le canapé, elle tend le petit à Luiz, qui le prend rapidement.

Puis elle saute et se blottit sur vos genoux à côté du chiot pour des câlins – c’est beaucoup d’amour !

« J’ai ressenti de la joie lorsqu’elle m’a apporté le chiot. Je pense qu’elle voulait être près de moi, mais je ne voulais pas non plus être loin du chiot », a-t-elle déclaré.

La vidéo était la première publication de Luiz sur l’application et elle n’avait jamais imaginé de telles répercussions. Avec plus de 873 000 vues et des centaines de commentaires, la scène a conquis les internautes.

« Une certitude absolue, ce type est un bon peuple, un peuple trop bon », a déclaré un netizen.

