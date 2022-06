Vidéo : Une femme qui s'arrête toujours pour caresser les chiens errants est filmée...

S’il y a un problème auquel beaucoup d’entre nous dans le monde aimeraient mettre fin, c’est bien celui des chiens errants. Et nous aimerions que cela se termine par le fait qu’ils aient tous un foyer où ils sont aimés.

Mais malheureusement, même si beaucoup de gens aident, le problème ne semble pas s’arrêter et beaucoup sont encore seuls dans les rues, luttant pour survivre. Mais c’est là que nous pouvons faire quelque chose. En effet, leur donner de la nourriture lorsque nous les trouverons montrera que nous nous soucions d’eux.

Une femme qui s’arrête toujours pour caresser les chiens errants est filmée…

Une caméra de surveillance a enregistré, dans la nation de la Géorgie, une femme, à plusieurs reprises, saluant les chiens errants qui se couchent à l’extérieur de l’entreprise.

Bien que ce dispositif ait été installé pour empêcher le vol, il a servi à montrer la bonté du cœur de certaines personnes. Cet immeuble de bureaux sert de foyer à de nombreux chiens errants. C’est un endroit où ils sont respectés et aimés.

Même si elle ne peut pas leur donner un espace dans sa maison. « Je leur donne de la nourriture et de l’eau, je me suis fait des amis avec eux, » dit-elle. Comme si c’était quelque chose de simple, mais en vérité, c’est un geste dont beaucoup d’entre nous sont reconnaissants.

On pourrait dire qu’elle leur a montré qu’ils sont des êtres importants. Beaucoup de gens passent à côté de ces chiens, mais c’est elle qui leur donne de l’amour et de la tendresse. La vidéo enregistrée n’est qu’un des moments qu’ils ont partagé tous ensemble. Car ils ont formé un lien merveilleux, que nous devrions imiter partout.

Mieux encore, ces animaux lui sont reconnaissants et font preuve d’une grande loyauté envers elle, comprenant à quel point elle a été importante dans leur vie. « L’amitié avec eux me procure un grand bonheur », dit-elle en parlant du partage avec eux, et il n’est pas surprenant qu’ils soient vraiment excités lorsqu’ils la voient arriver.

Bien qu’ils vivent dans la rue, ce sont des êtres sensibles qui méritent le respect. Nous espérons donc que c’est un exemple de ce que nous pourrions faire. La nourriture et l’eau suffisent à rendre un de ces êtres vivants heureux. Où que vous soyez dans le monde, ils ne sont jamais une nuisance.

Vous pouvez voir ci-dessous la vidéo capturée par les caméras de sécurité de cette femme caressant les animaux errants :