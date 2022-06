Vidéo: Une girafe de 3 mois pourra remarcher après avoir reçu un appareil sur mesure

Les gardiens du parc safari du zoo de San Diego étaient très inquiets après qu’une mère girafe ait donné naissance à un bébé girafe souffrant d’un problème articulaire inhabituel. Cependant, ils ont trouvé une idée créative pour résoudre le problème.

Les soignants se sont donc tournés vers une société nationale appelée Hanger Clinic pour obtenir de l’aide, qui fournit des orthèses et des prothèses aux humains. Réalisant que les pattes avant du bébé girafe étaient stressées, que ses articulations étaient mal pliées parce qu’elles étaient hyperextensibles, ils savaient qu’ils devaient aider la girafe, Msituni, qui était incapable de se déplacer ou de se nourrir correctement.

PUBLICITÉ

Une girafe de 3 mois pourrait remarcher après avoir reçu un appareil sur mesure

Heureusement, le bébé girafe a subi une intervention chirurgicale pour obtenir des orthèses sur mesure afin de réparer ses jambes. Finalement, la girafe est retournée au zoo après avoir passé quelques semaines à l’hôpital.

Malheureusement, sa mère ne l’a pas acceptée après une longue absence. Elle est donc désormais confiée à une autre maman girafe, Yamikani, qui a donné naissance à un bébé quelques jours seulement après Msituni. Regardez la vidéo ci-dessous.

Une girafe âgée de 3 mois au @San Diego Zoo Safari Park a reçu une nouvelle chance de vivre, grâce à l’intervention rapide des équipes de santé et de soins de la faune sauvage de l’organisation de conservation pour corriger les anomalies qui la menaçaient.

PUBLICITÉ

« Nous sommes si heureux d’avoir les ressources et l’expertise nécessaires pour intervenir et offrir à cette jeune girafe la possibilité de vivre pleinement sa vie », a déclaré Matt Kinney, DVM, vétérinaire principal au Zoo Safari Park de San Diego. « Sans ces attelles de sauvetage pour fournir un soutien, la position de ses jambes serait devenue de plus en plus douloureuse et aurait progressé à un point qu’elle n’aurait pas pu surmonter. »