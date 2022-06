Vidéos : Elle porte son chien âgé sur son dos car il n’a plus l’énergie de marcher

Yeliz et son chien sont amis depuis plus de dix ans, et maintenant il ne peut plus se promener avec sa maîtresse comme avant, car les années lui pèsent. La femme a donc décidé de le porter sur son dos jusqu’à l’endroit où elle travaille, sans tenir compte du long trajet et du poids de son animal de compagnie adoré.

Kanito est le nom de son fidèle ami, et tous deux sont devenus les protagonistes d’une vidéo qui a eu tellement de vues et de commentaires qu’il est impossible qu’elle passe inaperçue sur les réseaux sociaux. La vidéo a été partagée sur le plus important réseau social de vidéos courtes sur Internet et montre Yeliz et Kanito en train de grimper le chemin escarpé.

Elle porte son chien âgé sur son dos, car il n’a plus l’énergie de marcher

Il est bien connu dans cette communauté péruvienne que les deux font la même routine depuis plus de 12 ans. Par conséquent, le grand effort que cette femme fait pour son chien est compréhensible. Elle travaille très dur comme agricultrice dans des champs de maïs qui sont relativement proches de sa maison.

Quand Kanito était jeune et en bonne santé, il s’occupait des cultures. Maintenant que son énergie l’en empêche, Yeliz n’a jamais songé à le laisser à la maison. Elle le porte tendrement sur ses épaules, à l’aide d’une toile attachée fermement pour qu’il ne tombe pas.

Yeliz dit : « Kanito n’est plus aussi jeune qu’avant, son visage est heureux même si son cœur est fatigué. Je le porte sur mon dos. Cependant, ce n’est pas un fardeau pour moi, car je sens sa chaleur, je sens qu’il m’aime et cela annule complètement l’effort physique.«

En raison de la vie elle-même et à l’âge de 13 ans, le chien bien-aimé a perdu la vie naturellement, ce à quoi Yeliz l’a remercié pour être resté à ses côtés si longtemps et pour sa loyauté jusqu’à la fin. Yeliz lui était également reconnaissante de lui avoir appris tant de bonnes choses.