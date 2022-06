Un chiot est sauvé de la rue et ramené chez lui, mais on découvre qu’il ne s’agit pas d’un chien

Une famille a trouvé un chiot sur le bord d’une route. Il semblait avoir été abandonné. Il était effrayé et désorienté. Sans hésiter, ils l’ont pris, l’ont enveloppé et l’ont ramené à la maison.

Mais la surprise a été grande lorsque la famille, une fois rentrée chez elle avec son nouvel arrivant, a découvert qu’il ne s’agissait pas d’un chien, mais d’un bébé coyote.

Réalisant leur confusion, la famille, qui n’a pas été identifiée, a contacté le centre local de la faune sauvage pour obtenir de l’aide. Finalement, lorsque des spécialistes se sont présentés à leur domicile, la famille a remis l’adorable animal entre leurs mains sûres.

Le Cape Wildlife Center dans le Massachusetts, aux États-Unis, a confirmé qu’il s’agissait d’un coyote oriental qui avait été séparé de son troupeau.

« Une famille locale a accidentellement ramené l’animal chez elle après l’avoir identifié par erreur comme un chiot errant », ont expliqué les responsables dans un post Facebook.

Des dizaines de followers sur Facebook ont convenu qu’il s’agissait d’un malentendu qui aurait pu arriver à n’importe qui. Un internaute a écrit en commentaire : « Je peux voir comment on pourrait le confondre avec un chiot. Il est si mignon. »

Pendant ce temps, d’autres ont partagé leurs expériences de rencontre avec des coyotes sauvages. Une femme a déclaré avoir sauvé une portée entière de chiots coyotes, mais a remarqué qu’en grandissant, ils sont devenus agressifs.

Cependant, un autre utilisateur a écrit que lui aussi a trouvé un coyote et l’a adopté il y a longtemps, mais qu’il « n’a jamais été agressif ou même ennuyeux » et « a vécu heureux avec sa famille pendant 16 ans ».

Le personnel du centre pour animaux sauvages a pu déterminer que le coyote n’avait pas été exposé à la rage et le département de la santé publique du Massachusetts a autorisé ses soins. L’animal se rétablit maintenant confortablement seul dans une chambre d’isolement, mais il sera bientôt présenté à un frère ou une sœur d’accueil.

« Une fois que les deux chiots auront reçu leurs vaccins, ils seront élevés ensemble et auront l’occasion de grandir et d’apprendre des comportements naturels dans notre grand chenil extérieur », ont déclaré les responsables.

« Nous nous efforçons de leur donner une éducation aussi naturelle que possible et nous nous efforcerons de reproduire les comportements et les compétences essentiels qu’ils apprennent normalement à l’état sauvage. »