Vidéo : Un chien et un canard secourus deviennent les meilleurs amis du monde

Un chien et une oie sont inséparables : L’amitié et l’amour entre des animaux d’espèces différentes peuvent être inconditionnels. Il est tellement étonnant d’observer comment, malgré les différences, deux êtres qui, dans un autre scénario, seraient simplement des adversaires ou des protagonistes de la classification du plus fort, peuvent se compléter.

On peut dire que le Husky nommé Max et le canard sont les meilleurs amis du monde. Aujourd’hui, il n’y a aucun scénario qu’ils ne partagent pas, car ils font tout ensemble. Comme le canidé a un grand âge, ses pas ne sont pas si rapides et cela est très pratique pour l’oiseau.

Un chien et un canard secourus deviennent les meilleurs amis du monde

Max a été adopté alors qu’il n’avait que 5 ans, par Patrick et Kristen Riley, d’une petite ville du Minnesota, aux États-Unis. Au moment où le couple est devenu célèbre, le chien avait 12 ans et ses mouvements étaient un peu lents, mais cela ne l’a pas empêché de partager leur amour.

Le canard est entré dans la vie de Max pour combler un vide dans la vie du canidé après qu’il ait perdu son compagnon Sasha, qui est décédé de causes naturelles, laissant le sympathique chien solitaire et déprimé. Mais à sa grande chance, les Riley lui ont apporté cet adorable canard.

Comme les Riley vivent à Strout, une ville de seulement 25 habitants, ils laissent leurs animaux en liberté. Il n’est donc pas rare que les habitants les aient vus se promener dans les rues comme deux bons copains.

« Max s’asseyait tout le temps à côté des plumes de Quackers, et ils se sont liés de cette façon… Depuis que nous les avons laissés sortir, ils ne se sont jamais séparés. Ils dorment ensemble, mangent ensemble, boivent ensemble, se promènent ensemble… Tout ensemble », ont déclaré les Riley.

Une voisine de ce village a croisé ces deux amis et a déclaré : « Parfois, en rentrant chez moi, j’espère vraiment qu’ils sont là, car ils sont tout simplement trop précieux à regarder », a déclaré la voisine Alisa Godejahn.

« Après tout, si un canard et un chien peuvent mettre de côté leurs différences évidentes, pourquoi pas nous ? », peut-on lire dans une réflexion de l’auteur de la vidéo montrant la promenade la plus célèbre du Minnesota.