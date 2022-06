Vidéo : Un couple trouve un écureuil « nouveau-né » et décide de s’en occuper

Un soir, en rentrant chez lui, un homme aimant les animaux a trouvé un nid d’écureuil dans son lit. Apparemment, ce rongeur instinctivement sage avait décidé que ses petits auraient un bon endroit pour grandir.

Le lit était rempli d’éléments naturels que la mère écureuil avait obtenus pour son nid. Apparemment, lorsque l’homme a trouvé les deux bébés, la mère des deux était sortie chercher d’autres choses pour mieux abriter les nouveau-nés.

Un couple trouve un écureuil « nouveau-né » et décide de s’en occuper

Incapable d’en croire ses yeux, l’homme a appelé sa femme pour décider de ce qu’il fallait faire des deux nouveau-nés, car la mère des deux était occupée à autre chose et n’est pas revenue. Pendant qu’ils attendaient, l’un des deux a perdu la vie.

C’était un spectacle impressionnant à voir pour tous les deux, d’un côté un bébé qui voulait vivre et de l’autre un bébé qui avait perdu la vie. Et tout cela était montré au milieu des efforts que la mère écureuil avait faits pour construire le nid.

Christina et Michael ont alors décidé d’emmener le petit qui s’en est sorti vivant chez le vétérinaire. Il était évident que ce petit rongeur ne s’en sortirait pas tout seul.

Le couple exceptionnel a décidé d’adopter le petit écureuil. Afin de s’occuper de l’écureuil, il était nécessaire d’établir les soins que recevrait le nouveau-né. Thumbelina est le nom que le couple a décidé de donner à l’écureuil, en hommage à sa taille. Au cours des soins apportés à l’écureuil, ils ont été confrontés à l’idée que l’écureuil nouveau-né se considère comme un autre animal.

« Je ne sais pas ce qu’il pense être, mais il pense définitivement qu’il n’est pas un écureuil », a déclaré Cristián à un média. C’est parce qu’il a un comportement très particulier.

Comme les débuts étaient vraiment difficiles, cet écureuil a des comportements uniques. Ses aliments préférés sont les pois de senteur, la roquette et l’avocat. Thumbelina n’a pas envie de sortir, n’aime pas le froid et n’aime pas interagir avec les autres écureuils.

Son début de vie difficile a fait qu’il lui est difficile d’interagir avec d’autres écureuils. Il semble qu’elle ne soit pas non plus très intéressée par la vie sauvage. Elle a été nourrie au biberon et n’est pas très intéressée par le fait de sauter, courir ou grimper dans la nature, préférant d’autres activités comme la marche ou la position assise à l’intérieur de la maison de ses maîtres.

Christina et Michael ont essayé de la faire interagir avec d’autres écureuils, mais elle n’a montré aucun intérêt à interagir avec eux. Il était évident qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec les écureuils, et elle est très à l’aise dans sa maison. Elle ne montre un certain inconfort que lorsque l’aspirateur est mis en marche.

Thumbelina est un écureuil complètement domestique. Elle aime dormir à côté de son maître, Michael.

Passer du temps avec le couple est plus que suffisant pour égayer chaque jour de sa vie. Pour Christina et Michael, l’apparition de ce bébé écureuil un soir sur leur lit allait changer leur vie pour le meilleur.