Vidéo: Une chatte errante adopte une portée de chatons et les élève aux côtés des siens

Cette adorable chatte errante a adopté une portée de chatons et les élève aux côtés des siens avec tout l'amour et les soins dont ils ont besoin.

Une adorable chatte nommée Macy, et ses 10 adorables chatons, ont été amenés au centre de secours de la Humane League of Lancaster County en Pennsylvanie, pour leur offrir une chance d’avoir une meilleure vie dans un foyer. Certains des félins provenaient d’une autre portée, que la douce chatte avait décidé d’élever comme la sienne.

Une personne au grand cœur qui a trouvé la chatte errante et ses bébés a décidé d’offrir un peu d’aide. Elle a essayé de trouver l’autre maman chatte, mais a réussi à réaliser que Macy avait déjà commencé à s’occuper de tous les bébés comme une grande famille recomposée.

Wilma, une bénévole d’accueil de la Humane League of Lancaster, a déclaré à Love Meow :

« Macy s’est occupée des dix depuis lors. Elle est la mère de deux portées de chatons combinées ».

Au début, Macy était un peu timide et semblait avoir peur après tout ce qu’elle avait vécu dans son passé, mais elle s’est rapidement installée dans sa nouvelle maison et s’est sentie chez elle dans ce foyer chaleureux. La féline s’est enfin détendue en étirant ses petites pattes et était entourée de ses dix chatons.

Wilma raconte :

« Il n’a pas fallu longtemps pour que sa personnalité douce et câline transparaisse. »

Au fil des premières semaines, la chatte s’est entièrement consacrée aux soins de ses bébés. Elle s’est occupée de chacun d’eux avec amour et a satisfait tous leurs caprices sans se gêner le moins du monde.

Le volontaire dit :

« Elle est heureuse que je l’aide avec ses bébés. Elle aime l’attention et être prise dans les bras, donc elle a peut-être eu assez d’expérience de la présence humaine de manière positive ».

Pour aider la mère chat à supporter sa charge, Wilma a donné des biberons aux chatons deux fois par jour pour s’assurer que tous les bébés étaient bien nourris et soignés.

C’était un travail d’équipe, le bénévole et la chatte alternant les tâches de maternage. Après avoir nourri et pesé les bébés, Wilma les laissait de nouveau dans le nid avec Macy.

Wilma l’assure :

« Macy est une maman phénoménale pour tous ses bébés, et elle est infiniment patiente et attentive. Il n’y a aucun moyen de savoir quels chatons sont les siens et quels sont ceux de l’autre portée, et elle les traite tous exactement de la même façon. »

Aujourd’hui, les petits chatons ont environ 4,5 semaines, ils apprennent déjà à faire leur litière et ont commencé à manger de la nourriture pour gros chats. Ces petits félins entrent dans la phase d’adolescence, ils sont plus actifs, curieux et espiègles. Ils montrent un intérêt pour les jouets, et le combat de jeu est devenu un sport.

Lorsque Macy a besoin de faire une pause entre les chatons et ses tâches de mère, les dix se rassemblent autour d’elle et se mettent immédiatement à ronronner à l’unisson.

Macy adore sa famille et adore sa vie de chatte d’intérieur, elle profite de chaque occasion pour être caressée et recevoir des câlins. Dès qu’elle aura terminé ses devoirs de maman, elle sera stérilisée et trouvera une famille aimante où elle vivra heureuse.