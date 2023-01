5 choses que vous pouvez acheter avec votre Bitcoin

Le Bitcoin est une forme de crypto-monnaie qui a commencé à se développer depuis 2009. Depuis lors, sa popularité n’a cessé de croître et il est devenu actuellement le moyen populaire et très pratique pour envoyer et pour recevoir de l’argent. C’est pourquoi, vous trouverez dans les lignes suivantes ce dont vous pouvez acheter avec le Bitcoin.

Le bitcoin est en train de devenir le mode de paiement le plus utilisé par de nombreuses entreprises physiques et en ligne.

Des biens et services

Vous pouvez acheter des biens et services avec votre Bitcoin. De nombreuses entreprises à travers le monde acceptent le Bitcoin comme forme de paiement. Cela inclut des entreprises qui évoluent dans les secteurs suivants : le voyage, la restauration, les magasins en ligne et bien d’autres encore. En effet, la majorité des entreprises acceptent même les paiements en bitcoins en échange de leurs produits et services. À titre d’exemple, Starbucks propose du café contre des crypto-monnaies via le portefeuille numérique Bakkt. En utilisant votre crypto, il est également possible de régler vos frais sur les vols sur Travala, Alternative Airlines et Air Baltic. Pour ce qui est de l’hébergement, il vous suffit de le payer avec votre crypto monnaie via une carte-cadeau.

Des cryptomonnaies

Le Bitcoin peut aussi être utilisé si l’on projette d’investir via d’autres monnaies virtuelles comme l’Ethereum, le Litecoin, etc. Cependant, pour investir avec ces autres cryptomonnaies, il vous faudra les acheter avec votre bitcoin et de négocier, par la suite, sur une plateforme de trading comme Coinbase ou Binance. Pour ce faire, vous devez attendre que le cours du marché propose l’offre idéale pour échanger votre bitcoin contre la crypto-monnaie de votre choix. Ensuite, vous pouvez mettre en œuvre votre investissement sur les plateformes de trading suivantes :

eToro : meilleure plateforme pour le trading de cryptos ;

meilleure plateforme pour le trading de cryptos ; Binance : la référence des plateformes de trading de cryptomonnaie ;

la référence des plateformes de trading de cryptomonnaie ; BitPanda : excellente plateforme à actifs multiples (cryptos, actions et ETFs) ;

excellente plateforme à actifs multiples (cryptos, actions et ETFs) ; Coinhouse : la meilleure plateforme de trading de cryptomonnaie française ;

la meilleure plateforme de trading de cryptomonnaie française ; Coinbase : une plateforme de trading et portefeuille cryptomonnaie pour les investisseurs débutants.

Notez que le prix des crypto-monnaies varie non seulement en fonction du prix du marché, mais aussi en fonction des plateformes. Ainsi, il ne faut pas hésiter à faire une comparaison de prix. Dans la plupart des cas, Coinbase et Etoro proposent un prix de marché plus attractif que les autres. Par ailleurs, la sécurité des transactions est également un point à considérer lors du choix d’une plateforme.

Des produits physiques

Avec votre bitcoin, vous pouvez également acheter des produits physiques, sachant que de nombreux sites Web ont adhéré à ce mode de paiement pour leurs produits. Il s’agit des articles tels que les vêtements, les chaussures, les bijoux et même les produits technologiques. Pour acheter des vêtements, des chaussures et des bijoux avec vos bitcoins, vous pouvez le faire sur Norstrom Rack, Etsy et Pacsun, car ils acceptent le mode de paiement par crypto-monnaie. Si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur pour travailler, Newegg accepte également ce mode de paiement. Il est à noter que ces plateformes utilisent le système de paiement Bitpay.

Des jeux

Les jeux vidéo rentrent parmi les articles que vous pouvez acheter par le biais d’une carte cadeau avec votre bitcoin. À ce titre, vous avez le choix entre plusieurs marques présentes sur un site qui acceptent un tel paiement comme Steam, PlayStation ou Xbox, etc. À titre informatif, Joltfun est une des options que vous pouvez utiliser pour acheter des jeux vidéo avec votre bitcoin. Avec cette plateforme, vous pouvez également acheter des clés pour des jeux spécifiques ou recharger le portefeuille d’un autre vendeur de jeux vidéo. Keys4Coins est également une autre option pour acheter des clés pour vos jeux avec votre bitcoin.

Des cartes cadeaux

De nombreuses plateformes d’achat en ligne acceptent le bitcoin comme mode de paiement. Dans le cas où le produit que vous souhaitez acheter ne peut être acquis que par le biais d’une carte cadeau, optez pour la plateforme Bitrefill. En effet, Bitrefill vous permet d’acheter une carte cadeau avec vos bitcoins de régler vos factures en crypto-monnaie. D’ailleurs, vous pouvez également acheter des cartes cadeaux pour Amazon, Xbox, Steam et Nike avec Bitrefill. Uber est également disponible sur la plateforme. Par ailleurs, la plateforme vous permet également d’acheter une carte cadeau avec d’autres crypto-monnaies comme l’Ethereum, le Litecoin, etc.

L’utilisation des bitcoins devient de plus en plus tendance pour acheter des services, des offres, des produits physiques, des cryptomonnaies, etc. Cela peut se faire par le biais d’une carte cadeau, d’une plateforme et d’un portefeuille de commerce de crypto comme Coinbase, Binance, Etoro, Bitrefill, etc. Il est donc possible que les cryptomonnaies deviennent la monnaie la plus utilisée pour le paiement en ligne.