Se protéger de l’inflation avec le Bitcoin (BTC)

L’inflation est un phénomène économique qui peut avoir un impact négatif considérable sur votre pouvoir d’achat. Cependant, le Bitcoin (BTC) offre une alternative viable pour se protéger contre l’inflation et éviter les effets néfastes des fluctuations des taux d’intérêt et des monnaies fiduciaires. Dans cet article, nous expliquerons en quoi le Bitcoin peut être un outil puissant pour vous protéger contre l’inflation.

Que représente le phénomène de l’inflation ?

Le phénomène de l’inflation représente la hausse de prix des biens et services sur une période donnée. Elle est généralement mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC). La cause principale de l’inflation est l’augmentation du coût des facteurs de production, tels que le travail et le capital. La demande accrue peut également entraîner une hausse des prix, en particulier si les biens sont rares. Les crises financières et les chocs externes peuvent également être à l’origine de l’inflation, comme :

La crise financière 2008 dans les banques centrales ;

La crise du covid 2020 qui avait entraîné une forte baisse de l’économie de chaque pays.

Est-ce que le Bitcoin est un bon moyen de se protéger contre l’inflation ?

Les récents événements liés au bitcoin font surgir les doutes des investisseurs sur sa fiabilité. En effet, cette crypto-monnaie a connu une forte baisse de son prix, soit de 75 %. À cause de cela, les investisseurs se demandent si Bitcoin est vraiment la couverture idéale à adopter. En effet, ils n’ont pas tort, mais il faut dire que même si le prix de cette crypto-monnaie baisse sur le marché, il reste toujours la monnaie cryptographique la plus sûre pour se protéger de l’inflation.

D’ailleurs, le Bitcoin (BTC) est une monnaie numérique qui est libre de toute intervention gouvernementale et ne peut pas être manipulée par la banque centrale. Cela signifie que le Bitcoin n’est pas affecté par les politiques monétaires et n’est pas soumis aux mêmes niveaux d’inflation que les monnaies fiduciaires. De plus, le Bitcoin est un actif qui peut être acheté et vendu facilement et rapidement. En d’autres termes, vous pouvez le convertir en monnaie fiduciaire à tout moment.

Sachez que les cryptomonnaies se basent sur la loi de l’offre et de la demande. C’est pourquoi, de nombreuses personnes demandent des Bitcoins alors que l’offre tend à se raréfier sur les marchés. Il faut souligner que cette raréfaction de l’offre entraîne la hausse de prix de cette crypto-monnaie. Résultat, Bitcoin (BTC) est le numéro un des cryptomonnaies et qu’il reste toujours la couverture idéale contre l’inflation du cours du marché.

Le Bitcoin est très sûr et ne peut pas être volé ou contrefait, ce qui en fait une bonne raison de protéger les actifs des investisseurs contre l’inflation des marchés.

Est-ce que le Bitcoin (BTC) est sûr ?

Le Bitcoin est également un marché très liquide, ce qui signifie que vous pouvez facilement acheter et vendre des Bitcoins sans avoir à attendre des jours ou des semaines pour obtenir un retour sur votre investissement. En outre, le Bitcoin est un marché extrêmement volatile, c’est-à-dire que vous pouvez tirer parti des fluctuations des prix pour obtenir un profit, sachant que les fluctuations des prix sont généralement la cause de l’inflation. Cependant, une hausse de prix pourrait être un moyen idéal pour obtenir plus de profits avec des Bitcoins. D’ailleurs, c’est ainsi que de nombreux traders cumulent des profits via les crypto-monnaies. Ils profitent de cette inflation ou fluctuation de prix pour vendre leurs actifs sur le marché.

Également, l’un des éléments qui fait que le bitcoin reste la cryptomonnaie la plus sûre est la raréfaction de l’offre et la hausse de la demande sur le marché. Cela permet au bitcoin de disposer d’une grande réserve de valeur par rapport aux autres crypto-monnaies. C’est pourquoi, le Bitcoin est une crypto-monnaie se présente comme étant la crypto la plus évidente pour servir de couverture pour les actifs contre l’inflation et garder leurs valeurs.

Bitcoin est une cryptomonnaie en forte demande sur le cours du marché alors que les offres sont rares. Cela lui permet de posséder une grande réserve de valeur face aux autres cryptomonnaies. Cette raréfaction entraîne la hausse de prix et par la suite, l’inflation. Avec sa réserve de valeur et les fluctuations des prix, Bitcoin se trouve être la couverture idéale contre l’inflation des marchés pour les investisseurs et autres consommateurs.